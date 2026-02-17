Así lucía Ignacio Santos en sus inicios en el noticiero de Teletica

Ignacio Santos dejó la dirección de Telenoticias este martes 17 de febrero de 2026. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

Este martes 17 de febrero de 2026, Ignacio Santos anunció en vivo que deja la dirección de Telenoticias, marcando el fin de una de las carreras más emblemáticas del periodismo televisivo en Costa Rica.

Santos estuvo 28 años al frente del noticiero de Teletica, iniciando en 1998 como codirector, asumiendo la dirección completa en 2013 cuando Pilar Cisneros salió de canal 7.

A lo largo de su trayectoria, Santos se convirtió en una figura inolvidable para varias generaciones de televidentes.

Nacido en Sancti Spíritus, Cuba, llegó a Costa Rica siendo un niño y construyó aquí toda su vida profesional, aportando a la comunicación nacional desde múltiples ángulos: periodista, presentador, abogado y productor.

Además, fue pionero en coberturas complejas, cubrió procesos electorales, casos de denuncia y lideró el crecimiento de Telenoticias, consolidándolo como el informativo más visto del país.

Trayectoria en imágenes

Su trabajo le valió premios como el Jorge Vargas Gené y el Nacional de Periodismo Pío Víquez, reconociendo su compromiso con la información veraz.

Estas imágenes son un homenaje visual a una carrera que trascendió generaciones y dejó una huella imborrable en la historia del periodismo televisivo costarricense.

Así eran los anuncias que salían antes del noticiero de canal 7. Cuando esa época Telenoticias era a las 6 p.m..

Ignacio Santos siempre fue de dar pocas entrevistas.

12/04/2008. Esta imagen es de cuando en canal 7 daban el programa "Cantando por un Sueno" en 2008, aquí Ignacio Santos comparte con Cristiana Nassar.

Los debates presidenciales era una de las coberturas que más le fascinaba a Ignacio Santos de Telenoticias. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Ignacio Santos y Pilar Cisneros fueron los codirectores de Telenoticias de 1998 a 2013.

La presentadora Nancy Dobles tiene más de 10 años de relación con Ignacio Santos. (Melissa Fernandez Silva)

Ignacio Santos se mostró muy optimista de cara al cierre de la octagonal de Concacaf cuando necesitábamos que la Selección de Costa Rica clasificará al Mundial de Catar. (Pantallazo )

Ignacio Santos Pasamontes también trabajó en canal 4. Aquí con la periodista Gloriana Guilén.