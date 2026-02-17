Estas fueron las últimas palabras de Ignacio Santos como director de Telenoticias

Ignacio Santos fue la cara principal de Telenoticias por casi 30 años. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista y director de Telenoticias, Ignacio Santos se despidió este martes de Teletica tras laborar 32 años en la empresa y ser el director por 28.

Al final de la edición del mediodía de Teletica, don Nacho dio un mensaje breve pero muy claro de lo que siente al dejar el que fue su hogar por tantísimo tiempo.

“Feliz tarde, un fuerte abrazo”, fueron sus últimas palabras que dio frente a la pantalla que lo acogió y que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del periodismo por muchos años.

Antes de ese deseo para sus televidentes, Ignacio había agradecido a las personas que hicieron posible su exitoso paso por Televisora de Costa Rica.

“El mejor equipo con el que he podido trabajar y a mis colegas, valientes y críticos, ejemplares en estos tiempos complejos. Debo destacar a Lázaro Malvárez, con quien he tenido el honor de trabajar durante 32 años y también quiero resaltar el apoyo de René Picado para realizar un periodismo profesional e independientes”, dijo.

Inesperado adiós

Si bien, en el último debate antes de las elecciones nacionales de este año, el comunicador había anunciado que sería el último, no había fecha exacta para que don Ignacio se despidiera.

En aquel momento, aprovechó que todos los focos estaban centrados en el evento organizado por el canal para dar el bombazo.

“Hay ansiedad y ganas de hacerlo (el debate). La ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate”, afirmó el director de Telenoticias ese 29 de enero.