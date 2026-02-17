Esto dice Teletica sobre quién reemplazará a Ignacio Santos en la dirección de Telenoticias

Luego de 28 años al frente de Telenoticias, don Ignacio Santos anunció sorpresivamente este martes su retiro del canal, dejando la incógnita de quién será su reemplazo en la dirección del noticiero de canal 7.

Al respecto, La Teja le consultó este martes a Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, luego de que el experimentado y reconocido periodista confirmara al final de la edición de mediodía de Telenoticias, este 17 de febrero, que era la última vez que presentaba el noticiero.

Ignacio Santos anunció su salida de Telenoticias este martes. (Rafael Pacheco Granados)

“En algún momento lo anunciaremos”, afirmó Nájera vía telefónica a la consulta de este medio, sin dar un plazo determinado para tal anuncio.

La Teja le cuestionó a Nájera si al nuevo jefe de Telenoticias lo anunciarán este mismo martes o en los próximos días; sin embargo, insistió con su respuesta de que será “en algún momento”.

Rodolfo González es uno de los nombres que suenan para reemplazar a don Ignacio Santos. (JOHN DURAN)

Los rumores en Teletica y que han hecho eco en páginas faranduleras como La esquina 506 apuntan a que el nuevo director del principal noticiero del país se definiría entre dos personas del canal: el periodista Rodolfo González o el abogado Rodolfo Brenes.

González tiene casi 30 años en Teletica y actualmente dirige y presenta el programa semanal del canal, 7 Días. Además es el director de Teletica.com.

Rodolfo Brenes es uno de los abogados de canal 7 que podría reemplazar a don Ignacio Santos. (Jose Cordero)

Brenes, por su parte, es un experimentado abogado que ha fungido como el experto en temas legales de la televisora, a la que asesora en esos términos.

Otros apuntan a que la batuta del noticiero la asumirá Lázaro Malváres, jefe de Información de Telenoticias.

