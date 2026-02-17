Esto pasará con la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario? tras retiro de Ignacio Santos de Teletica

El sorpresivo anuncio que dio Ignacio Santos este martes al confirmar su retiro de la dirección de Telenoticias y su salida de Teletica dejó en el aire la pregunta de lo que va a pasar con la décima edición de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

Ignacio Santos es el presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (Cortesía Teletica/La Nación)

Santos fue el presentador del programa de trivias y que más reparte dinero de la televisión nacional en sus nueve ediciones previas y solo una vez –en la temporada cinco– se ausentó por una lesión en un pie.

Ante la salida del periodista y la confirmación de Teletica de que QQSM regresa en tres semanas a canal 7, La Teja le consultó al productor Manuel Granda sobre el futuro del espacio y si habrá nuevo rostro frente a esas cámaras.

Granda confirmó que a pesar de la salida del periodista, él continuará en televisión, pues seguirá como presentador del programa.

“Él ha sido el presentador desde la temporada 1. Se ausentó en la temporada 5 por una lesión en un pie y fue sustituido en cinco programas por el actor Gustavo Rojas, que fue muy bien recibido y aceptado por el público.

“En las conversaciones que previamente tuvimos el año pasado se sabía que él terminaba su paso por la empresa este año pero que se quedaba con el formato hasta terminar la temporada décima para cerrarla. Entonces él se queda con el formato, así lo hablamos y así se mantiene en este momento”, afirmó Granda.

Ignacio Santos anunció su salida de Telenoticias este martes. Fotografía: Archivo. (Captura de video/Captura de video)

El productor destacó que este martes es el ensayo general de QQSM 10 pues las grabaciones iniciarán este miércoles y don Ignacio se mantiene en el elenco.

“Todo marcha como estábamos desde el año pasado cuando él nos dijo que se mantenía con el programa a pesar de dejar todo lo demás”, agregó Granda.

