Teletica anuncia el regreso de uno de sus programas más gustados; pero viene con cambios

Teletica confirmó en las últimas horas el regreso a la pantalla de canal 7 de uno de los programas más gustados por sus televidentes, aunque la producción vendrá con importantes cambios.

La televisora del trencito anunció que en marzo regresa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM) con su décima temporada, la cual tendrá como premio mayor 35 millones de colones.

¿Quién quiere ser millonario? regresa en marzo a canal 7, confirmó Teletica. Fotografía: Archivo LT. (Cortesía canal 7)

Nueva temporada tendrá 41 episodios

Manuel Granda, productor del gustado espacio, detalló que esta nueva entrega del programa contará con 41 episodios y pidió a la audiencia estar atenta a la convocatoria para las audiciones, proceso del que saldrán los participantes.

Granda también adelantó que el formato llega con novedades importantes, siendo la principal la eliminación de uno de sus segmentos más conocidos.

Eliminan “La mente más rápida”

Según explicó la televisora, el segmento “La mente más rápida” desaparece, por lo que ya no habrá personas del público que pasen directamente a la silla caliente.

“En la silla caliente estará la persona previamente seleccionada”, explicó Teletica en una nota informativa transmitida en Telenoticias.

Ignacio Santos continuará como presentador

Al frente del programa seguirá Ignacio Santos, quien destacó uno de los aspectos que más disfruta del formato.

“Una de las cosas más bonitas del programa es que en la casa el nieto, el abuelo, el esposo, el amigo… se ponen a conversar sobre la respuesta correcta”, comentó el periodista.

Ignacio Santos seguirá como conductor de ¿Quién quiere ser millonario? Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

Un programa educativo y millonario

Por su parte, Granda resaltó que ¿Quién quiere ser millonario? es un programa entretenido, pero también con alto contenido educativo y de aprendizaje.

En 10 años, solo dos personas han logrado ganar el premio principal del programa. Sumando esos casos y los otros 636 participantes, canal 7 ha entregado un total de 1.770 millones de colones en premios.

QQSM se transmitió por primera vez en canal 7 en el 2009 y, hasta la fecha, se han emitido 315 programas.

