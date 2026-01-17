Teletica busca participantes para uno de sus programas más vistos: ¿cómo inscribirse?

Teletica ya comenzó la búsqueda de los participantes para la nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), uno de los programas más vistos y queridos de canal 7.

La producción regresará en marzo con su décima temporada y un premio mayor de ¢35 millones, por lo que si usted sueña con sentarse en la famosa Silla caliente, esta puede ser su oportunidad.

¿Quién quiere ser millonario? regresa este 2026 a canal 7 con una décima temporada e Ignacio Santos al frente. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/La Nación)

Inscripciones ya están habilitadas

Este viernes 16 de enero, la televisora del trencito habilitó el formulario de inscripción para las personas interesadas en participar en el formato.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo martes 20 de enero.

¿Cómo participar?

Para inscribirse, los interesados deben:

Ingresar al sitio web de Teletica

Completar el formulario con los datos solicitados (en su mayoría información personal)

con los datos solicitados (en su mayoría información personal) Explicar por qué se considera un buen candidato para competir en el programa

Además, es obligatorio incluir un video de presentación personal, con el fin de que la producción pueda identificar la personalidad del aspirante frente a las cámaras.

Requisitos del video

La producción detalló que el video debe cumplir con estas características:

Formato horizontal

Lejos del ruido

Imagen y sonido nítidos

¿Quién quiere ser millonario? es uno de los programas más gustados de canal 7. Fotografía: Archivo LT. (Captura/Captura)

Novedades de la décima temporada

Hace unos días, Manuel Granda, productor del gustado espacio, adelantó que esta nueva entrega contará con 41 episodios y llegará con algunas novedades importantes.

Entre los cambios destaca que se eliminará el segmento “La mente más rápida”, el cual permitía que personas del público se sentaran en la Silla caliente sin pasar por una audición previa.

Fecha de estreno

Por ahora, no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, únicamente que la nueva temporada de ¿Quién quiere ser millonario? llegará a la pantalla de canal 7 en marzo.

Ignacio Santos continuará como presentador del programa.

