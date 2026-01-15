Teletica confirma transmisión del Tope de Palmares 2026 con una gran novedad

Teletica confirmó este jueves que sí transmitirá el Tope de Palmares 2026 y dio a conocer los nombres de las figuras que eligió para llevar todas las incidencias del tradicional desfile equino a los televidentes de canal 7.

Las fiestas cívicas del “pueblo para hacer amigos” iniciaron oficialmente este jueves 15 de enero, y el tope, actividad estelar de los festejos, se realizará este sábado 17 de enero al mediodía.

Palmares celebrará este 17 de enero el tradicional tope de sus fiestas cívicas. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

Horario y detalles de la transmisión

Nikole Román, productora de esta transmisión y del Verano Toreado, precisó en una publicación en el sitio web de Teletica que canal 7 emitirá el Tope de Palmares de 1 p. m. a 3 p. m., este sábado.

Presentadores y reporteros desde la calle

Román confirmó que los elegidos para llevar la transmisión del desfile de caballistas serán Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Bleak y Marvin Hidalgo, el mismo elenco del Verano Toreado.

Álvarez y Peña fungirán como los presentadores estelares, mientras que Bleak e Hidalgo tendrán a cargo las incidencias desde la calle, en medio de los caballistas y del ambiente festivo.

Michael Bleak, Marvin Hidalgo, Carlos Álvarez y Susana Peña será el elenco de canal 7 para la transmisión del Tope de Palmares 2026. Fotografía: Archivo. (Instagram)

Humor y análisis equino: las novedades

En el elenco también destaca la participación de Daniel Montoya, quien aportará la cuota de humor con su personaje Guanelgue.

Como novedad, se suma Mariley Hidalgo, experta en caballos, quien tendrá la función de comentar y analizar la actividad, además de aportar datos relacionados con el mundo equino.

Mariley ya había sido parte, en el pasado, de transmisiones especiales de canal 7 relacionadas con actividades ecuestres, por lo que en Teletica anuncian su participación como un regreso.

Una transmisión cargada de entretenimiento

Según la televisora, la transmisión del Tope de Palmares será “dinámica, cercana al público y cargada de entretenimiento”.

Además de la oferta humorística e informativa, la cobertura contará con la participación de los cantantes Jecsinior Jara y Arlene Elizondo y del charro Gabriel Morúa.

Verano Toreado también se transmitirá este sábado

Además del tope, a partir de las 8 p. m. de este sábado, canal 7 transmitirá desde el redondel de Palmares la segunda fecha del Verano Toreado 2026, programa de temporada que inició el pasado 10 de enero.

Daniel Montoya, con su personaje de Guanelgue, será el humorista de la transmisión de canal 7 del Tope de Palmares. Fotografía: Cortesía.

Cambios en la programación de canal 7

Ambas transmisiones provocaron ajustes en la programación regular de Teletica, entre ellos el cambio de horario de Sábado feliz, que este sábado se emitirá de 5 p. m. a 7 p. m., y no de 2 p. m. a 4 p. m., como es habitual.