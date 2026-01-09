Teletica ajusta su Verano Toreado para rescatar una tradición de los pueblos de Costa Rica

Teletica ya tiene todo listo para el inicio del Verano Toreado, cuya temporada 2026 llegará con un importante ajuste en busca de rescatar una tradición de los pueblos de Costa Rica.

La comunidad de Jesús María, en San Mateo de Alajuela, será la primera que visite canal 7 para sus gustadas transmisiones veraniegas de toros, que arrancan este sábado 10 de enero a las 8 p. m.

Susana Peña será parte de las transmisiones del Verano Toreado de Teletica. Fotografía: Instagram Susana Peña.

12 fechas y un recorrido por casi todo el país

El Verano Toreado 2026 tendrá 12 fechas y recorrerá prácticamente todo el país, con el objetivo de permitir a las comunidades recaudar fondos para el desarrollo de proyectos de impacto social, indicó Nikole Román, quien producirá por primera vez estas transmisiones.

Precisamente fue Román quien dio a conocer en entrevista con La Teja el principal cambio que tendrán estas transmisiones esta temporada.

El rodeo criollo y profesional tendrá mayor protagonismo

“La tonalidad del Verano Toreado casi que es de muchas montas, se le da mucho enfoque a las montas, a las barrileras y este año le vamos a dar un gran enfoque a una tradición que es muy importante en la zona rural: la práctica del rodeo criollo o profesional”, afirmó Román.

“Entonces, como novedad, este año vamos a meter disciplinas de rodeo que son parte de las vivencias de las personas que son de la zona rural. Nosotros (Teletica) adoptamos eso como una forma de devolver esas costumbres que Costa Rica generalmente no ve en televisión”, agregó.

Daniel Montoya será el único humorista del Verano Toreado 2026. Fotografía: Cortesía. (redes/Instagram)

Las comunidades que visitará el Verano Toreado 2026

Además de San Mateo de Alajuela, Teletica llevará el Verano Toreado a otras 11 comunidades del país:

Palmares (17 de enero)

(17 de enero) Puriscal (24 de enero)

(24 de enero) Nicoya (7 de febrero)

(7 de febrero) Muelle de San Carlos (14 de febrero)

(14 de febrero) Santa Rosa de Guápiles (21 de febrero)

(21 de febrero) San Rafael de Abangares (28 de febrero)

(28 de febrero) Herradura (7 de marzo)

(7 de marzo) Horquetas de Sarapiquí (14 de marzo)

(14 de marzo) Turrialba (21 de marzo)

(21 de marzo) Expo San Carlos (25 de abril)

(25 de abril) Santa Cruz (25 de julio)

Herradura y Muelle, entre las novedades

Nikole Román dijo que entre las nuevas comunidades que visitarán este 2026 con el Verano Toreado están Herradura y Muelle de San Carlos.

“Son lugares que teníamos rato de no ir, el resto son proyectos que han venido creciendo de la mano de la comunidad, Teletica y el Verano Toreado”, recalcó.

Un proyecto con fuerte impacto social

“Verano Toreado es un proyecto que Teletica desarrolla que tiene una connotación social muy importante, es su prioridad, porque lo que busca es permitirle a la comunidad desarrollar una actividad para que recaude fondos para proyectos que beneficien a sus vecinos, porque el dinero que se recaude por ingresos al redondel o ventas de comidas es totalmente para la comunidad, Teletica no cobra un cinco para esto”, aclaró Román.

El equipo que estará frente a cámaras

Román destacó que en las transmisiones del Verano Toreado 2026 estarán Carlos Álvarez, Susana Peña, Michael Bleak, Marvin Hidalgo y Daniel Montoya. En algunas fechas también participará la querida actriz Eugenia Fuscaldo.

Nikole Román es la productora de Toros Teletica y del Verano Toreado. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Un reto técnico que se asume con cariño

Nikole dijo que producir el Verano Toreado es un gran reto para canal 7, ya que deben lidiar con factores como la cobertura de Internet, el estado de las carreteras y las condiciones climáticas, al tratarse de transmisiones que se desarrollan principalmente en zonas rurales.

A pesar de eso, recalcó que es una producción que Teletica realiza con mucho cariño y compromiso con sus televidentes.