¿Quién es “Alexia”? El nuevo personaje de Natalia Monge que nació de una “palabrota” en vivo

Natalia Monge forma parte del equipo de Toros Teletica desde hace cinco años. Fotos: Teletica (redes/Facebook)

En las recién terminadas corridas de toros de fin y principio de año, Natalia Monge volvió a demostrar por qué es una de las imitadoras más queridas de la televisión nacional.

La presentadora de Buen día sorprendió al público con el estreno de Alexia, un personaje inspirado en el famoso asistente digital Alexa, pero con sello tico, lenguaje “populacho” y respuestas tan inesperadas como irreverentes.

Aunque muchos creyeron que se trató de una ocurrencia del momento, lo cierto es que la semilla del personaje venía germinando desde hace tiempo.

Natalia nos contó que desde hace años tenía en mente hacer una imitación basada en ese aparato inteligente que se ha vuelto casi un miembro más de muchas familias. Incluso, cuando se inició el programa “Así Somos” en Teletica Radio, ya había mencionado la idea, pero quedó guardada en su archivo mental.

“Yo siempre ando con el chip de imitadora activado. No siempre lo uso, pero ahí está”, confesó la comunicadora, quien explicó que la inspiración surgió de algo tan cotidiano como escuchar a sus dos hijos llamando más veces a “Alexa” que a su propia mamá.

Natalia Monge asegura que siempre anda activado el chip de imitadora y buscando a quién copiarle la voz. Fotos: Teletica (redes/Facebook)

Precisamente, eso la llevó a preguntarse cómo sería ese personaje si tuviera personalidad propia y pensamientos más humanos.

De forma inesperada

El momento exacto para sacarlo del cajón llegó de forma inesperada durante una transmisión en vivo de las corridas ahora a finales de diciembre.

Según explicó Naty, fue en una corrida cuando el experto taurino Michael Bleak soltó un palabrón al aire y después Ítalo Marenco se tiró otra mala palabra tras casi ser alcanzado por un toro y ahí fue cuando reaccionó de inmediato e hizo la voz de Alexa para decir que esa palabra no estaba permitida.

“Gallina (Rigoberto Alfaro) me pela los ojos y Galli, que es un cerebro, la agarra en el aire y dice: ‘¡Ay, igual a Alexa’. Y le digo: ‘Soy Alexia’. Y así empezó, como que a todos nos llamó la atención. Empezaron a preguntarle cosas. Yo empecé a hacer la voz y los compañeros se subieron al juego y el personaje empezó a tomar forma frente a las cámaras", dijo la imitadora.

A partir de ahí, el equipo decidió planificar rutinas y darle un giro inesperado: una Alexia “desconfigurada”, alimentada por frases populares, respuestas pasadas de tono y comentarios que jamás diría un asistente real.

“Es una Alexa que vacilaba a todo el mundo y responde como barrio (muy popular)”, relató Natalia entre risas.

Natalia Monge está pensando si le hace algún traje a Alexia, como Marta Emilia, para presentarla en pantalla. Fotos: Teletica (redes/Facebook)

La humorista reconoció que, aunque ella tenga la voz y la chispa, el personaje no habría funcionado tan bien sin el apoyo del elenco completo.

“Nada hago con tener la voz si no me acuerpan”, aseguró.

Esa complicidad permitió que Alexia se sintiera natural, improvisada y muy cercana al público.

La voz la venía practicando desde hace tiempo en la casa, no te digo, yo paso en eso por mis hijos que son mi público todos los días". — Natalia Monge, imitadora

La recepción fue positiva

Durante cada transmisión, los televidentes conectaron muy bien con el personaje y lo convirtieron en uno de los vacilones más comentados.

Natalia se mostró agradecida por el cariño por eso y adelantó que Alexia seguirá apareciendo, ahora ya con un espacio más pensado y estructurado.

Eso sí, dejó claro que, al final, el encanto está en hacer lo que muchos viven en casa: hablarle a un aparato esperando respuestas, solo que esta vez, con sabor tico, humor sin filtro y una buena dosis de improvisación.