Repretel se pronuncia sobre la llegada de Ítalo Marenco a Buen día de Teletica

El destino de Ítalo Marenco en canal 7 parecía estar escrito desde el momento en que le dijo sí a Teletica en agosto pasado para competir en Mira quién baila.

Aunque el reality de baile fue la excusa perfecta del canal del trencito para sumarlo a sus filas, desde ese momento era un secreto a voces que el vagón definitivo al que se subiría Marenco sería Buen día, la revista matutina del 7.

Ítalo Marenco se unió oficialmente a canal 7 este lunes 5 de enero como el nuevo presentador de Buen día. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Teletica confirmó su fichaje en Toros Teletica

La semana pasada, en plena transmisión de Toros Teletica, el canal de Sabana Oeste confirmó oficialmente a Ítalo Marenco como nuevo integrante de Buen día, una incorporación que hasta en Repretel estaban esperando.

El presentador debutó el lunes en su nuevo lugar de trabajo al lado de Jennifer Segura, Natalia Monge y Nancy Dobles, otras recordadas exfiguras de Repretel; así como de Thais Alfaro y Daniel Céspedes.

Un movimiento que da de qué hablar

La llegada de Ítalo ha generado numerosos comentarios entre televidentes y prensa farandulera, ya que el galán se suma justamente al programa que durante años ha sido el principal competidor de Giros, la revista matutina de canal 6 donde trabajó como presentador hasta el 14 de agosto pasado.

Ítalo Marenco presentó por última vez Giros de Repretel el pasado 14 de agosto. En la foto junto a sus excompañeros Charlyn López y Rafa Pérez. Fotografía: Cortesía Repretel. (redes/Facebook)

La reacción de su exjefa en Repretel

La Teja conversó con Yamileth Guido, productora de Giros y exjefa de Ítalo Marenco en Repretel, para conocer cómo se tomó en La Uruca la noticia respecto a la llegada del presentador a Buen día.

Aunque no quiso extenderse demasiado, Guido dejó claro que el movimiento no tomó a nadie por sorpresa.

“Desde el momento que se anunció su salida (de Repretel), ya se sabía (que iba para Buen día de Teletica)”, afirmó la productora.

“Cada uno tiene derecho a buscar nuevos horizontes”

La experimentada productora, quien por años ha sido un dolor de cabeza para Buen día gracias al rating de Giros, también reconoció que Marenco estaba en todo su derecho de buscar nuevas oportunidades.

“Cada uno tiene el derecho de buscar nuevos horizontes, en cualquier trabajo”, dijo Yamileth sobre la decisión de Ítalo de irse al 7, luego de una década en Repretel.

Cabe recordar que el presentador renunció a canal 6 el 1.º de agosto y su último día al aire por esas cámaras fue el 14 del mismo mes.

Yamileth Guido (blusa celeste) es la experimentada productora de Giros. Fotografía: Cortesía Repretel. (Instagram)

¿Afectará la llegada de Ítalo a la sintonía de Giros?

Este medio también consultó a Guido si prevé algún impacto en la sintonía de Giros ante el refuerzo con el que inició Buen día el 2026, a lo que respondió defendiendo la fórmula que, asegura, ha sido la clave del éxito del programa que lidera.

“La principal figura de Giros es su contenido. Quienes lo presentan son importantes, pero el trabajo colegiado es determinante para que Giros esté donde esté”, aseguró.

Actualmente, Giros es presentado por Charlyn López, Maricrís Rodríguez y Rafa Pérez. Ocasionalmente también presenta el periodista Diego Vargas (el exmochilero de Las Historias), quien se integró al programa de canal 6 tras la salida de Marenco y cumple funciones de presentador y reportero.

Cambios recientes y rumores de nuevos fichajes

En medio de estos movimientos, también se anunció la salida de Alejandro Coto, quien regresó a Deportes Repretel luego de tres meses en el matutino de canal 6, al que había llegado también como refuerzo tras la renuncia de Ítalo.

Ante ese panorama y el reciente ajuste en Buen día, La Teja preguntó a doña Yamileth si planea reforzar Giros con nuevos talentos, especialmente porque en los últimos días han surgido rumores que señalaban a Viviana Calderón y Julio Solís (recién salido de Multimedios) como posibles fichajes.

“El esfuerzo (frente a Buen día) siempre ha estado más allá de las figuras que en estos años han pasado por el programa”, se limitó a responder la productora, a quien muchos llaman cariñosamente doña Yami.

Esta fotografía comenzó a circular hace unos días en una página de Instagram que comparte contenido sobre Repretel y que despertó el rumor sobre nuevos fichajes en Giros. Fotografía: Instagram Repretel Retro. (Captura/Captura)

Un mensaje que sonó a filazo

Finalmente, al referirse a lo que el público puede esperar de Giros en este año que recién inicia, Guido fue clara y dejó una frase que sonó como filazo directo a la competencia.

“(Queremos) seguir siendo la revista que marca tendencia en los matutinos”, concluyó la productora, quien, distinto a otras ocasiones, esta vez respondió todas las consultas de La Teja por correo electrónico.