Así fue la llegada de Ítalo Marenco a Buen Día

Ítalo Marenco es el nuevo presentador de Buen día. (redes/Instagram)

Ítalo Marenco llegó este lunes al set de Buen Día entre sonrisas, abrazos y mucha expectativa. El comunicador fue recibido con entusiasmo por el equipo del programa, marcando así el inicio de una nueva etapa frente a las cámaras, que no pasó desapercibida para los televidentes.

LEA MÁS: Esto dice esposa de Ítalo Marenco acerca de la continuidad de su marido en Teletica

“¡Ítalo, Ítalo, Ítalo!”, coreaban sus compañeros mientras le daban la bienvenida. Tras los saludos, Marenco agradeció el recibimiento y se tomó el tiempo para abrazar a cada una de sus compañeras en el set.

ítalo Marenco llegó como loco a su primer día en Teletica. (rafael pacheco/Rafael Pacheco Granados)

Visiblemente emocionado, el presentador compartió unas palabras que reflejaron lo que significó este nuevo comienzo para él.

“Hoy me levanté y le di tantas gracias a Dios por estar aquí, por realmente estar con este equipazo, por el amor y el cariño de la gente. Ayer estábamos en el redondel y una señora me dijo: ‘mañana no me lo pierdo, mi amor’. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad y por estar con este equipo de lujo”, expresó.

Durante el espacio, Thais le comentó que iba a tener un gran año en Buen Día, mientras que Nancy también le deseó un 2026 lleno de éxitos. Ante eso, Ítalo respondió entre risas y emoción: “¿Que si qué? Hasta que al fin. Amén, así va a ser”.

Ítalo Marenco Teletica Buen día (Captura de video/La Nación)

En su primera entrevista, agradeció y hasta apercolló a la señora que llegó a contar cómo guardar la decoración navideña.

Cabe recordar que Marenco renunció a Repretel el 1 de agosto de 2025, tras 11 años en la televisora. Su último programa fue el 14 de agosto. Posteriormente se unió a Teletica, primero como participante de Mira quién baila y ahora como presentador oficial de Buen Día.