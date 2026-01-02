Esto dice esposa de Ítalo Marenco acerca de la continuidad de su marido en Teletica

Ítalo Marenco nuevo presentador de Buen día a partir del 5 de enero de 2026 (redes/Instagram)

Este 2 de enero se confirmó, oficialmente, que Ítalo Marenco continuará ligado a Teletica, tras anunciarse su incorporación como nuevo presentador de Buen día.

Ítalo llegará a la revista matutina de canal 7 este lunes 5 de enero, justo un día después de cerrar su participación en Toros Teletica, espacio en el que ha sido una de las figuras más comentadas de la temporada.

El anuncio no pasó desapercibido y de inmediato generó reacciones tanto dentro como fuera de la pantalla.

Una de las primeras en manifestarse fue su esposa, Cindy Villalta, quien celebró la noticia con un mensaje cargado de fe y agradecimiento.

“Dios siempre con los mejores planes para nosotros. Gracias, gracias, gracias”, escribió en sus redes sociales junto a la imagen de bienvenida que publicó Buen día de su esposo.

Cindy Villalta, esposa de Ítalo Marenco, también reaccionó a la continuidad de su esposo en Teletica. (Instagram/Instagram)

La llegada de Marenco al programa matutino también provocó una ola de comentarios entre los seguidores. Mientras muchos se mostraron felices de volver a verlo por las mañanas, ahora en la pantalla del 7, otros señalaron que “ya empacha” y le pidieron que “baje revoluciones”, en referencia a su estilo frente a cámaras.

Ítalo Marenco ya fue anunciado como el nuevo presentador de Buen día para este 2026. (redes/Instagram)

Ante las reacciones, el propio Ítalo respondió con un mensaje conciliador: “Gracias, familia linda. Dios los bendiga siempre”.