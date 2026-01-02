Periodista de Buen día ya tiene a su bebé en casa

Carolina Monge y su esposo Víctor Barrantes anunciaron la llegada de su primer hija en setiembre del año pasado. (redes/Instagram)

Para Carolina Monge este 31 de diciembre no fue uno más. La periodista de Buen Día aseguró en sus redes sociales que está viviendo el mejor fin de año de su vida, y no es para menos: su hija recién nacida, Mariana, finalmente llegó a casa para cumplir el sueño más grande de ella y su esposo.

La comunicadora compartió la feliz noticia en Instagram con una emotiva fotografía junto a su bebita, que nació el 23 de diciembre antes de lo estimado.

En sus palabras también hubo espacio para agradecer, luego de días marcados por la preocupación y la incertidumbre, pues su bebita nació de manera prematura a las 34 semanas.

“Gracias infinitas a Dios: ¡Mariana ya está en casa! Con ella en brazos se cumplen todos nuestros sueños del 2025”, escribió Monge, quien no ocultó la emoción de tener por fin a su primera hija en casa.

Estaba baja de peso

Carolina también aprovechó para enviar buenos deseos a sus seguidores: “Deseamos que su 2026 sea tan perfecto y feliz como el nuestro. Gracias por sus oraciones y cariño. Un abrazo grande de parte de los Barrantes Monge”.

La periodista dio a luz mediante una cesárea de emergencia en un hospital privado de San José. Aunque el parto salió bien, la pequeña Mariana tuvo que permanecer hospitalizada algunos días más mientras lograba subir de peso.