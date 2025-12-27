Carolina Monge, periodista de Teletica, confirma que su hija recién nacida está hospitalizada

La periodista de Teletica, Carolina Monge, confirmó que su hijita recién nacida, Mariana, continúa hospitalizada, aunque aclaró que la bebé se encuentra muy bien de salud.

Monge, quien trabaja en Buen día, tuvo que dar a luz de emergencia el pasado 23 de diciembre, cuando tenía 34 semanas de embarazo, debido a una condición en la placenta que afectaba el crecimiento de la pequeña.

Carolina Monge, periodista de Teletica, dio a luz el 23 de diciembre. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Teletica tuvo que dar a luz de emergencia: este es el estado de salud de su primera hija

Un parto adelantado por complicaciones médicas

Semanas antes del nacimiento, a Carolina le detectaron un problema en la placenta, por lo que inicialmente los médicos tenían previsto que Mariana naciera entre las semanas 36 y 37; sin embargo, la situación obligó a adelantar el parto.

Gracias a Dios, el procedimiento fue exitoso y tanto mamá como hija evolucionaron bien.

¿Por qué Mariana sigue en el hospital?

Este sábado, Carolina ofreció una actualización sobre el estado de su bebé y explicó la razón por la que aún permanece internada.

“Queremos agradecer cada mensaje que nos han enviado. Mariana está perfecta de salud, pero continúa en el hospital para ganar peso”, dijo.

Carolina Monge compartió este sábado una actualización sobre su hija recién nacida. Fotografía: Instagram Carolina Monge. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: A Carolina Monge, periodista de Buen Día le llegó la Navidad por adelantado

La periodista reconoció que no tener a su hija en casa es un proceso difícil, pero aseguró que lo están viviendo con fe.

“Es muy duro no tenerla en casa aún, pero vemos la mano de Dios en todo y estamos muy agradecidos y llenos de confianza. Gracias por sus oraciones”, agregó.

Un mensaje lleno de fe y esperanza

El mensaje lo compartió en sus historias de Instagram, junto a una foto familiar en la que aparece con su esposo y la pequeña Mariana, aunque todavía sin mostrar el rostro de la bebé sin filtros.

Desde La Teja, le enviamos a Carolina y a su familia nuestras oraciones para que Mariana pronto salga del hospital y llegue a llenar de luz y amor el hogar de la periodista de canal 7.

LEA MÁS: Periodista de Teletica explica lo que pasa con su embarazo y por qué tiene que dar a luz antes de tiempo