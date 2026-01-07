Ítalo Marenco cumplió promesa a sus compañeros de Buen día, pero hubo algo con lo que les quedó mal

Ítalo Marenco cumplió promesa a sus compañeros de Buen día, en Teletica. (Teletica/Facebook)

Tras su presentación como nuevo presentador de Buen día el pasado lunes, Ítalo Marenco quedó en deuda con sus compañeros, luego de prometer al aire que les llevaría desayuno.

La promesa la repitió en el programa de este martes y este miércoles finalmente cumplió, pues llegó cargado con gallo pinto, pan, huevos, natilla y salchichón para todos.

Ítalo Marenco cumplió promesa a compañeros de Buen día

De hecho, el programa arrancó con los presentadores reunidos en la cocina, disfrutando del desayuno que también alcanzó para camarógrafos, asistentes y parte del equipo técnico del espacio matutino. Sin embargo, el momento no estuvo exento de vacilón.

Aunque Marenco sí llevó el desayuno, confesó que no lo cocinó él, sino que únicamente lo calentó, pues contactó a una emprendedora para que lo preparara, lo que provocó bromas al aire.

Ni la cocina sabe usar

Daniel Céspedes no perdió la oportunidad de vacilarlo y aseguró que le sirvió el pinto frío porque creyó que la cocina estaba encendida, cuando en realidad ni eso supo hacer. Al final, fue Nancy Dobles quien terminó dándole una mano para que todo saliera bien.

Entre risas y buen ambiente, el nuevo presentador pagó su deuda y dejó claro que llegó a Buen día con ganas de integrarse y pasarla bien con el equipo.