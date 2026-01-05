Daniel Céspedes aclara rumores ante la llegada de Ítalo Marenco a Buen día

Desde este 5 de enero este es el elenco de Buen día tras la incorporación de Ítalo Marenco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La llegada de Ítalo Marenco al elenco de Buen día no solo ha generado expectativa entre los televidentes, sino también una ola de comentarios en redes sociales que apuntaban a posibles cambios en el equipo, incluso especulando sobre la salida del periodista y presentador Daniel Céspedes.

Ante esos rumores, Céspedes fue claro y se tomó el tema con humor. Aseguró que, lejos de verse afectado, se siente querido dentro del programa y respaldado por el canal.

“Sí, exacto, eso decían, pero no… al parecer me quieren y aquí estoy”, dijo entre risas cuando le consultamos qué opinaba sobre esos rumores mal infundados.

Además, recalcó que Buen día es una familia y que en Teletica existe un profundo respeto por los colaboradores que se ponen la camiseta.

“Creo que vamos a trabajar juntos por mucho tiempo, porque aquí voy a estar todavía”, agregó entre risas.

Se formó un gran equipo

Sobre la llegada de Marenco al programa, Daniel no escatimó en elogios para su nuevo compañero de set.

Según contó, nunca antes habían compartido hasta que lo conoció cuando llegó a promocionar la temporada pasada de Mira quién baila cuando apenas iba a iniciar.

Sin embargo, desde momento le dejó una muy buena impresión.

“Me ha parecido una persona genuina, algo muy importante en la televisión, y viene a aportar muchísimo dinamismo al programa, por esa alegría espontánea que tiene él”, comentó.

Daniel Céspedes aseguró que Ítalo Marenco le cayó muy bien desde el primer momento que se conocieron. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Incluso bromeó diciendo que pasa “muerto de risa” viéndolo moverse de un lado a otro en el set, y hasta vaciló con que lo ve “un poco gordillo”, dejó claro que el ambiente que se formó entre todos es lindísimo.

Para Céspedes, compartir con un equipo tan talentoso no solo suma al programa, sino que inevitablemente lo hace crecer como persona y como profesional.