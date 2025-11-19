Daniel Céspedes pasó congoja en transmisión en vivo de Teletica Deportes

Daniel Céspedes pasó una auténtica congoja al aire este martes durante la transmisión de Teletica Deportes, previa al partido entre las selecciones de Costa Rica y Honduras rumbo a la clasificación al Mundial 2026.

El presentador de Buen día sorprendió al público al aparecer nuevamente colaborando con la parte deportiva del 7; sin embargo, el enlace no salió como él esperaba.

Daniel Céspedes trabajó este martes en Teletica Deportes. Fotografía: Instagram TD Más. (Instagram/Instagram)

Intentó entrevistar gente, pero todos le “huyeron”

Dani realizó un pase en vivo desde el parque Central, en San José, e intentó conversar con las personas sobre el futuro de La Sele de cara al juego de este martes en el Estadio Nacional. Pero la situación se volvió incómoda cuando nadie quiso hablar con él.

“Vamos a movernos por acá. Venga Randy, venga Randy. Ella quiere hablar, yo creo. No, no quiere hablar. ¡Ah! (camina a otro sector). ¿No, tampoco?”, expresó Daniel mientras buscaba participantes.

El video de TD Más

El curioso momento provocó diversión en redes. En Instagram de TD Más compartieron el video con una descripción que hizo estallar de risa a los seguidores.

“Yo en el bar intentando ligar”, escribieron al publicar el clip del periodista.

La publicación comenzó a generar reacciones rápidamente y hasta Luciana “Lula” Prada (heredera de Teletica) y el exjugador Alonso Solís comentaron el video.

Esto le pasó a Daniel Céspedes en transmisión en vivo de Teletica Deportes

Lula dejó un simple “jajaja”, mientras Solís reaccionó con varias caritas “muertas” de la risa.

Reacciones del público

Los usuarios no tardaron en dejar comentarios divertidos como: “Yo en la vida buscando novia”, “ese man será nuestro amuleto el día de hoy”, “es la historia de mi vida”, “nosotros tratando de convencer a Nicaragua”.

Sus inicios en Teletica

Aunque actualmente Daniel es presentador de Buen día, no es ajeno a la pantalla de deportes: sus inicios en Teletica fueron precisamente en Teletica Deportes y luego en Telenoticias.