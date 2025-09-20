Daniel Céspedes, presentador de Teletica, destapa secreto de su pasado que pocos sabían

Daniel Céspedes es un reconocido presentador de Teletica. Actualmente trabaja en Buen día. Fotografía: Instagram Daniel Céspedes. (Instagram/Instagram)

Sorpresiva e inesperada. Así fue la confesión que hizo este sábado el periodista y presentador de Teletica, Daniel Céspedes.

El turrialbeño dejó a más de una boquiabierto al contar una parte de su historia de los tiempos en que era un adolescente, cuando la tele y el periodismo aún no se le cruzaban en el camino.

“Soy periodista, pero tuve una vida pasada: fui rapero”, reveló la figura de Buen día este sábado en un “reel” de Instagram donde habló de esa etapa y del tercer lugar que obtuvo en un concurso de raperos en el que participó en la emisora 103, cuando apenas tenía 15 años.

Céspedes mencionó que su relación con la música ha sido algo curiosa, pues su primer disco fue de la banda estadounidense de metal, Limp Bizkit, luego le entró la fiebre por Sabina y Bob Dylan. De ese último tiene varios tatuajes, según mostró.

“Pero a eso de los 14 o 15 años quería ser Tupac (Shakur, el rapero estadounidense). Tenía mi estudio en Turrialba y grababa a mis amigos artistas que también intentaban ser raperos, un género extraordinario. A los 14-15 años escuchaba rap de denuncia, cuando uno va creciendo no entiende algunas injusticias sociales”, afirmó Daniel sobre su revelador pasado.

Destacó que a él nunca le faltó nada, pero que a sus amigos sí y eso fue una motivación para entrar en esa “industria”.

“De alguna forma, mi ingreso a esa música fue para denunciar algunas cosas que, como joven, no me parecían de la realidad en la que vivía”, explicó.

La figura de Buen día, contó que todo eso lo impulsó a inscribirse en el concurso de raperos que organizó 103, en el que participaron 12 talentosos jóvenes de todo el país, entre ellos, él.

“Venía solo de Turrialba a San José y era una aventura agarrar como 15 buses, ir a la radio, aprenderme las cosas de cantar. Fue una gran experiencia”, dijo.

Céspedes reconoció que las cosas no le funcionaron, pero habló de todo lo que le sirvió ese pasado en lo que hace hoy.

“No funcionó, no fui cantante urbano; pero sin darme cuenta estaba de algún modo contribuyendo a mi carrera profesional que vendría después, porque desde los 19 años entré a Teletica y notablemente hay que tener un grado de exposición y saber llevarse con esa exposición”, consideró.