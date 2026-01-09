Teletica ficha a puriscaleña de 28 años como nueva presentadora, ¡conózcala!

Una carismática rubia de ojos verde claro y sonrisa encantadora es el fichaje más reciente de Teletica para su equipo de presentadores.

Dylanna Mora, de 28 años y vecina de Puriscal, fue contratada oficialmente por la principal televisora del país luego de su participación en varios de sus programas.

La actriz de profesión debutó en la pantalla del 7 el año pasado en un segmento comercial de Mira quién baila, luego asumió otra sección similar en El Chinamo y a pocos días del arranque de Toros Teletica (el 25 de diciembre) le dieron la gran noticia de que sería parte de esas transmisiones.

Al tiempo que todo eso sucedía, el canal firmó a Dylanna como su nuevo talento. La guapa josefina habló con La Teja sobre ella y su llegada a Teletica, una noticia que tomó como un milagro de la Virgen de los Ángeles.

- ¿Quién es Dylanna Mora?

Soy de la tierrita del chicharrón, de Puriscal, tengo 28 años y estoy casada. Desde muy niña siempre soñé con estar ante una cámara de televisión porque siempre me ha fascinado la comunicación.

Cuando entré a la universidad mi intención era estudiar comunicación; sin embargo, los propósitos de Dios eran otros e ingresé a la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Nacional. Amo profundamente el teatro y la cultura y agradezco enormemente cada una de las herramientas que me brindó porque hicieron la profesional que soy hoy en día.

Actualmente estoy terminando la licenciatura en actuación, que es sobre técnicas teatrales para la población infantil.

- ¿Cómo ha sido su relación con la tele en el tiempo?

Mi primer acercamiento a la pantalla fue a los 11 años en la serie La Pensión, gracias a don Rodolfo Araya (actor que interpretó a Don Pedro). Él me contactó, seguramente vio una luz en mí. En ese momento la serie se transmitía por Teletica.

Al pasar de los años ese sueño de estar en tele nunca cambió sino que se fue alimentando mucho más y siempre estuvo en mis oraciones y conversaciones con gente cercana.

En el 2024 participé en la primera edición del Miss Universe Costa Rica, en el canal ¡Opa!, pensando en que la plataforma me podía servir como trampolín para poder ser presentadora de televisión.

Después del concurso estuve presentando en ese canal e incluso producí uno de los primeros programas, que fue Trending Topic, después estuve en ¡Opa Hogar! Guardo un profundo agradecimiento a ese canal porque fue la primera ventana y la primera exposición y experiencia que tuve en televisión.

- ¿Cómo llega a Teletica?

Esa es la parte más bonita de mi vida porque siempre fue ese sueño para mí trabajar en tele. Le dije a mi esposo el año pasado que no quería hacer la Romería, sino que quería ir directo a la basílica porque quería comprar un exvoto (ofrenda de devoción). No había de televisión y compré uno de una cámara. Fui y le pedí tanto a la Virgen de los Ángeles por esa oportunidad y 15 días después me llamaron para el formato de Mira quién baila, esa fue la puertita pequeña que se abrió para entrar a Teletica.

- ¿Asume como un milagro de la Virgen su llegada a canal 7?

La verdad es que sí. Pasé por un tiempo en que cuestioné mucho sobre cuándo sería mi momento y mi oportunidad, y pasé por muchos momentos de angustia, entonces agradezco mucho a la Virgen de los Ángeles porque se lo pedí y me lo cumplió. También agradezco a los ángeles terrenales que hay en mi vida y vieron esa luz en mí.

- ¿Qué funciones concretas tiene ahora con el canal?

Gracias a Dios estoy contratada como presentadora. En este momento me encargo de presentar las programaciones mensuales del canal, pero gracias a Dios vienen proyectos los cuales voy a tomar con todo el amor. Para mí, trabajar en Teletica ha sido todo un sueño y pertenecer en este momento al canal me hace sentir orgullosa y con ganas de seguir aprendiendo y mejorando, y deseosa de todos los proyectos que vienen y con un corazón dispuesto a hacer todas las cosas con amor.

- Dice que se vienen proyectos, ¿a qué se refiere?

La idea de ellos es posicionarme más a nivel televisivo y encontrar pronto un programa en donde calce para poder estar.

- ¿Cuál es su aspiración?

A mi me encanta la parte familiar, me fascina. Creo que conectar con la gente y que la gente conecte con uno a pesar de estar en la pantalla es muy importante. También me encanta la parte cultural y artística.

- ¿Cómo resume estos meses en el 7?

Muy bonitos. Siento que no hay que confundir el deseo de ser reconocido a hacer lo que a uno realmente le gusta o le apasiona. Siento que hacer lo que uno le apasiona hace que la gente lo conozca y se identifique con uno. He crecido mucho, es increíble el nivel de exposición que te ofrece Teletica. Ha sido bonito, uno sale y la gente lo identifica, pero lo que más me reconforta son los comentarios de que hice un buen trabajo.

- ¿Dónde quedó el teatro?

No me quiero alejar del teatro, para mí el teatro es el espacio más seguro en mi vida y en el que yo me transfiero para cuando estoy frente a una cámara de televisión. El teatro es un espacio seguro donde me siento más cómoda y si se me ofrece la oportunidad de trabajar en una obra, aunque esté en televisión, no lo dudaría. Esa es mi esencia.