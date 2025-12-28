Walter Obando, periodista de Teletica, cuenta momento de riesgo que vivió

Lo que parecía una rutina común, terminó convirtiéndose en un momento de mucha tensión para Walter Obando, periodista de Teletica.

Wálter Obando contó lo que le sucedió. (Instagram/Instagram)

Por medio de sus redes sociales, el comunicador contó la situación de riesgo que vivió mientras andaba corriendo, una actividad que suele realizar con normalidad, pero que esta vez lo dejó con una sensación clara y preocupante: “ya uno no se siente seguro”.

LEA MÁS: Gala de este domingo de Mira quién baila será muy especial y de película

El comunicador relató que se encontraba corriendo por una ruta en Santo Domingo de Heredia, un trayecto que acostumbra hacer con frecuencia, aunque generalmente lo hace acompañado, pero hoy decidió salir solo, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir.

LEA MÁS: Isaac Rovira, juez de Mira quién baila, nunca había sentido un temblor como el de este martes

“Estaba corriendo por una ruta que siempre hago, pero esta vez iba solo. Me doy cuenta de que un carro empieza a seguirme y el conductor comienza a hacerme señas obscenas con el rostro. Incluso me indica que me suba al vehículo”, contó Obando.

La situación lo obligó a reaccionar de inmediato. Al intentar devolverse hacia un lugar seguro, se percató de que la zona era muy solitaria y rodeada de cafetales, lo que aumentó su preocupación.

“En un momento el señor se va, yo trato de seguir mi ruta, pero al rato veo que regresa y vuelve a toparme. Ahí entré en temor y lo que hice fue llamar al 911”, relató.

Gracias a la rápida acción, Walter logró comunicarse con la policía y explicar lo que estaba ocurriendo. Minutos después, el sujeto volvió a aparecer en el vehículo, pero en ese momento fue interceptado por oficiales de la Fuerza Pública.

“Esta situación me hizo sentir muy vulnerable. Es lo que viven muchas mujeres en este país y es triste darse cuenta de que ya uno no puede salir a hacer ejercicio si no es en compañía”, agregó el periodista.

Obando aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores, recomendando evitar rutas solitarias, salir acompañados y buscar siempre lugares donde haya más personas.

“Gracias a Dios estoy bien y tomé la decisión correcta al llamar a la policía”, aseguró.

Este medio se puso en contacto con el comunicador, quien confirmó que la Fuerza Pública tomó los datos del sujeto y revisó el vehículo para descartar que portara algún arma.

“Después de eso seguí corriendo y, para mi sorpresa, me lo volví a topar, pero por dicha los oficiales venían detrás mío y se dieron cuenta de que sí me estaba siguiendo”, concluyó.