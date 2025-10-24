Así logró Walter Obando su casa soñada: los consejos que nunca olvidará

El periodista asegura que el esfuerzo y los sacrificios valieron la pena por su hogar propio. (Instagram)

El periodista Walter Obando, de canal 7, reveló que comprar su propia casa ubicada en Santo Domingo de Heredia fue la manera de hacer realidad un sueño largamente esperado. Aunque este gran compromiso económico lo ha obligado a limitarse en varias cosas, asegura que todo el esfuerzo vale la pena, porque tener un hogar propio es uno de los logros que más disfruta y valora en su vida.

Cada sacrificio valió la pena para cumplir con su gran compromiso económico. (Walter Obando/Walter Obando)

“La casa que compré ya va para seis años. En realidad, cuando se me dio la oportunidad, fue cuando iba a iniciar la pandemia, y fue contra todo pronóstico, realmente, porque en aquel momento la situación de los bancos era incierta”, comenzó contando.

Walter Obando inspira a otros a luchar por sus sueños y no rendirse ante los desafíos.

El periodista de la sección de Mira quién habla expresó que antes de comprar casa llegó alquilando.

“En aquel entonces solo tenía uno de mis perritos, ocupaba espacio y ahí había mucho espacio. Cuando ya tenía como un año de estar viviendo, le pregunté a la dueña si me quería vender y me dijo que sí. Y ahí fue cuando inicié el proceso”, detalló.

Su casa refleja años de esfuerzo, disciplina y metas alcanzadas. (Walter Obando/Walter Obando)

Vivir en la montaña le permite disfrutar de la paz, el silencio y la naturaleza. (Walter Obando/Walter Obando)

Aunque Obando cuenta que no fue nada fácil por el tema de la pandemia, sus papitos fueron quienes lo motivaron a no abandonar ese sueño.

“Mi relación con mis padres es muy linda y sagrada, y siempre me han aconsejado muy bien. Yo desde pequeño siempre tuve el deseo de independizarme y desde pequeño trabajé esa idea, ese sueño. Aprendí de mis papás a ahorrar; ellos siempre me dijeron que si iniciaba joven, joven iba a terminar de pagar la casa, y así es como lo hice”, dijo.

Comprar su hogar no fue fácil, pero la satisfacción supera los sacrificios. (Walter Obando/Walter Obando)

Sus mascotas son parte importante de la vida en su hogar: Guama, Eli, Max y Bubita. (Walter Obando/Walter Obando)

La casa que siempre soñó

Walter emocionado contó que la casa que tiene actualmente fue la que siempre soñó.

“Es muy particular, porque mi hermana guarda un dibujo que yo hice de muy pequeño. Siempre decía que quería una casa pequeña, con un montón de zona verde y un árbol muy grande. Ese era mi sueño de siempre. Y así es, realmente, si ve mi casa, lo que llama la atención es su árbol. La casa es pequeña, tipo chalet. Ahí vivimos Guama, Eli, Max y Bubita. Bubita es una gata que adopté hace poco, y los otros son perros: dos golden y un gran danés.

Walter confesó que ama todo lo que tiene su casita, pero una de las cosas que más disfruta es vivir en la montaña, solo.

“En algún momento la gente me decía: ‘Usted siempre se ve solo’. Pero la verdad es que los poquitos que tengo en mi vida son suficientes. Y por eso amo esa soledad que llama a la gente. Llegar a mi casa, disfrutar del silencio, disfrutar de la naturaleza, porque realmente es disfrutar de eso”, sostuvo.

Sacrificios

Una de las cosas que más lo enorgullece es haber dado el paso de comprar lo propio, aunque tiene claro que no es nada fácil.

“Comprar casa no es fácil; mes a mes tengo que priorizar muchísimos gastos porque gran parte del salario se me va para la casa. Y aunque quisiera viajar, aunque quisiera poder hacerle más cosas a la casa, sé que todavía no es el momento. Pero estoy feliz, estoy tranquilo de saber que ahí está mi sueño hecho realidad”, comentó.

En el amor

El comunicador contó que su vida amorosa está bien y plena, aunque prefiere mantenerla en privado.

El silencio de la montaña se convirtió en su refugio favorito. (Walter Obando/Walter Obando)

“Dios escuchó mis oraciones, mi vida amorosa está bien, estoy completo, feliz e ilusionado. Si en algún momento tengo que hablar del amor, lo haré. Me ha costado; no puedo decir que no. He hablado sin tapujos; el tema del amor es muy complejo. Hoy la gente carece un poco de responsabilidad afectiva. Yo sí creo en el amor a la antigua. Creo en ese amor que se construye con valentía, con decisión día a día”, detalló.

Obando comentó que es de esos amores a la antigua y cree que la fidelidad es el punto máximo de una relación.

“No me imagino compartir mi relación con otra persona; no está en mi ADN. Por eso me ha costado tanto, en un mundo donde todo el mundo habla de tanto libertinaje en el amor. Y no calzo ahí”, dijo.

Su pasado

El periodista se sinceró y dijo que como es a la antigua, en su momento no le fue bien en el amor.

“Los tropiezos que he tenido y todo lo que me ha sucedido de manera negativa también me ha llevado a mi mejor versión. Con el amor es donde más he sufrido, pero hoy, a mis casi 35 años, agradezco todos los tropiezos que he tenido”, sostuvo.

Mente fuerte y ejercicio

Walter reveló que hasta el año pasado se animó a hablar de los procesos de depresión por los que pasó, y que actualmente lleva las cosas con calma.

“El ejercicio fue quien me salvó y me hizo ver que estaba mal. Cuando comencé a hacer CrossFit, estaba pasando un momento muy fuerte emocionalmente. Empecé a hacer ejercicio, vi cambios en mí físicos, empecé a creer en mí y hacer otros cambios importantes como leer”, dijo.

Walter Obando entrena bastante.

Walter confesó que fueron los nuevos hábitos los que contribuyeron a que saliera adelante.

“Vivir en el presente me ha ayudado muchísimo y creo que eso viene a través de la lectura y la ayuda psicológica. Uno no puede salir adelante sin Dios. Hoy veo con mayor claridad las cosas. Entendí que para estar bien con alguien tenía que estar bien conmigo mismo”, concluyó.