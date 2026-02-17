Farándula

Esto hacía Nancy Dobles mientras Ignacio Santos se despedía de Teletica

Nancy Dobles lleva alrededor de 18 años con Ignacio Santos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este martes, Ignacio Santos, periodista y director de Telenoticias, envió un mensaje de despedida a los televidentes, confirmando oficialmente su salida de Teletica.

La decisión ya había sido anunciada durante el último debate de las elecciones nacionales de este año, aunque en ese momento no se reveló la fecha exacta de su salida.

Qué hacía Nancy Dobles durante el adiós

Mientras se transmitía el mensaje de despedida, su pareja, Nancy Dobles, se encontraba en Puntarenas, según compartió por medio de sus historias en Instagram.

Nancy Dobles Ignacio Santos
Nancy Dobles lleva alrededor de 18 años con Ignacio Santos. (Instagram/Instagram)

La presentadora estaba participando en la grabación del programa 7 Estrellas, donde estará como invitada. En los clips publicados apareció el presentador Wálter Campos, con quien conversó sobre lo caliente del clima en ese momento.

Ignacio Santos y Nancy Dobles mantienen una relación de alrededor de 18 años.

Este fue uno de los videos compartidos por Nancy Dobles.
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

