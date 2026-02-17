¿Quién es Lázaro Malvarez, mano derecha de Ignacio Santos, a quién mencionó en su despedida de Telenoticias?

Lázaro Malvares es el jefe de información de Telenoticas desde la llegada de Ignacio Santos a canal 7. (redes/Facebook)

La despedida de Ignacio Santos de Telenoticias dejó momentos cargados de emoción, pero también reveló los nombres clave que marcaron su trayectoria por Teletica.

Uno de los que mencionó en su discurso de despedida fue a Lázaro Malvarez, mano derecha de Santos desde que asumió en solitario la dirección del noticiero de canal 7 en el 2013, pero quien además es su amigo de años.

La salida de Santos se debe a que ya se acogerá a su pensión, tal y como lo había anunciado en el pasado debate presidencial a finales de enero.

“Debo destacar a Lázaro Malvarez, con quien he tenido el honor de trabajar durante 32 años”, dijo Santos, dejando claro el papel fundamental que ha tenido el experto en boxeo en su carrera y vida personal.

Lázaro Malvares es además el presentador de las competencias de boxeo que transmite Teletica o TD Más. (redes/Facebook)

¿Quién Lázaro?

Pero, ¿quién es el hombre al que Ignacio Santos mencionó en uno de los momentos más importantes de su carrera?

Lázaro Malvarez es el actual jefe de información de Telenoticias y una de las figuras más influyentes detrás de las cámaras del noticiero.

De origen cubano, llegó a Costa Rica en 1993, donde desarrolló la mayor parte de su carrera periodística y se consolidó profesionalmente en Teletica. Desde su cargo, ha sido responsable de coordinar coberturas, definir agendas informativas y liderar equipos periodísticos en algunos de los momentos noticiosos más relevantes del país.

A lo largo de estos años, ambos han construido una dupla basada en la confianza, el rigor informativo y la defensa del periodismo crítico e independiente.

Lázaro Malvares en la redacción de Telenoticias. (redes/Facebook)

Al otro que mencionó en su discurso fue a René Picado, dueño de Teletica, a quien agradeció todo su apoyo.

Sus otros dos pilares en la redacción son los periodistas Andrés Martínez, jefe de redacción del noticiero matutino, y Luis Ortiz, quien tiene la coordinación del noticiero nocturno, los cuales aún no se han referido al retiro de su jefe.