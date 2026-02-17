Farándula

Así despiden los televidentes de canal 7 a Ignacio Santos

Periodista anunció sorpresivamente este martes su salida de Teletica

Por Manuel Herrera

El retiro de Ignacio Santos de la dirección de Telenoticias, tras 28 años al frente del noticiero, significa el final de una era en la televisión costarricense.

Santos es uno de los periodistas más queridos y respetados del país y su anuncio de este martes, de que deja Teletica, fue un verdadero baldazo de agua fría para muchos.

Ignacio Santos
Ignacio Santos se despidió de Telenoticias este martes tras 28 años al frente del noticiero de canal 7. (Captura/Captura)

Los televidentes de canal 7 despiden a Santos con emotivas palabras y mensajes que dejan en las redes sociales de Teletica en las publicaciones que informan sobre la salida del reconocido comunicador.

“Excelente periodista. Ético, crítico, positivo, información veraz. Sale por la puerta grande, aunque a algunos les duela”, “En mi opinión, un gran periodista y caballero. Ahora que aproveche y se dedique a pasear”, “Un caballero de la televisión. Está en todo su derecho de descansar y dedicarse a lo que más le gusta”, opinaron algunos.

Llenos de nostalgia

Otros comentarios están llenos de nostalgia por la salida de una de las figuras más importantes de la televisión costarricense.

Ignacio Santos
Así despidió Teletica a Ignacio Santos. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

“Tres décadas de verlo en Telenoticias. ¡Cómo va a hacer falta! Un verdadero y respetable profesional y caballero. Muchos éxitos en su nueva etapa de vida. Dios lo bendiga. Gracias por darnos periodismo de calidad”, “Es una lástima no verlo en la conducción del noticiero. Todavía podía dar más. En las elecciones y sus programas va a hacer falta. Disfrute su retiro y muchas bendiciones”, “Me hará mucha falta. Un abrazo de despedida”, apuntaron otros.

