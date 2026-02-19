Ignacio Santos encaró todos estos procesos judiciales como director de Telenoticias

El periodista Ignacio Santos tuvo que hacer frente a varias decenas de procesos judiciales a lo largo de sus 28 años como director de Telenoticias.

Santos dejó la dirección del noticiero de canal 7 –considerado el más importante del país– el pasado 17 de febrero, tras cumplir 32 años de trabajo en Teletica.

Ignacio Santos lideró Telenoticias durante 28 años. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Más de medio centenar de querellas por reportajes

Tras su discreto retiro de la pantalla, el periodista Rogelio Benavides recopiló parte del legado de Santos a la televisión y al periodismo nacional.

En ese repaso, Benavides destacó los múltiples procesos judiciales que enfrentó el comunicador por reportajes de denuncia transmitidos en Telenoticias.

De hecho, Benavides resaltó algo que, según él, don Ignacio solía comentar sobre ese tema.

“Agregaba que también debe ser el periodista que ha encarado más querellas, juicios civiles y recursos de amparo por reportajes de denuncia, que suman más de medio centenar”, aseguró Benavides, reconocido periodista de farándula y amigo cercano de Santos.

Según don Rogelio, el exdirector salió librado en los más de 50 procesos judiciales que enfrentó.

“Todos los ganó”, destacó en sus palabras de despedida a una de las grandes figuras de la televisión costarricense.

Ignacio Santos desarrolló en Telenoticias un periodismo de investigación y denuncia que le acarrearon algunos procesos judiciales. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lo que registra el Poder Judicial

En el sitio de consulta pública del Poder Judicial, revisado por La Teja, Ignacio Santos figura en 18 procesos judiciales.

El resto de casos podría no aparecer debido a que el sistema digital es relativamente reciente y muchos expedientes anteriores no se encuentran cargados.

Entre los procesos visibles destacan denuncias, principalmente, por calumnias (2), difamación (2), injuria (2), publicación de ofensas (2) y delitos contra el honor (1), entre otros.

Este tipo de denuncias son comunes en el ejercicio del periodismo investigativo y de denuncia, especialmente cuando se trata de reportajes que exponen presuntas irregularidades o hechos de interés público.

Ignacio Santos se despidió de Telenoticias el pasado 17 de febrero. Fotografía: Cortesía Teletica. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

Como director, no como autor

En varios de los expedientes, don Ignacio figura como recurrido no necesariamente por ser el autor directo del reportaje, sino por su rol como director de Telenoticias.

En algunos casos, incluso, comparte el proceso judicial con Pilar Cisneros, quien también lideró el noticiero de canal 7 durante 22 años, hasta el 2013.

Santos y Cisneros fueron codirectores de Telenoticias por cerca de 15 años, etapa en la que el noticiero consolidó su liderazgo en la televisión costarricense.