Álvaro Sánchez, a quien Ignacio Santos despidió en el 2025, dijo esto del exdirector de Telenoticias

El periodista Álvaro Sánchez sumó su voz a la de muchos colegas y excompañeros de Teletica que reaccionaron a la salida de Ignacio Santos de Telenoticias.

Sánchez fue despedido por don Ignacio el 23 de mayo del 2025, dos días después del alboroto que se le armó tras publicar en redes sociales el número de teléfono del presidente Rodrigo Chaves.

Álvaro Sánchez trabajó en Telenoticias durante 18 años. (Cortesía Telenoticias)

LEA MÁS: Álvaro Sánchez y Christian Montero despedidos de Teletica tras bronca con el presidente Rodrigo Chaves

Álvaro Sánchez reaccionó a la salida de Ignacio Santos

Por medio de sus historias de Instagram, Álvaro compartió este miércoles un mensaje en el que aludió directamente a quien fuera su jefe durante varios años.

“Fueron buenos años: amistad, aprendizaje y triunfos. Gracias, don Ignacio”, escribió Sánchez.

El mensaje lo acompañó con una fotografía en la que aparece posando junto con don Ignacio, ambos sonrientes, mientras lucen una curiosa camiseta con la frase “no al espionaje”.

Álvaro Sánchez dedicó este mensaje a Ignacio Santos. Fotografía: Instagram Álvaro Sánchez. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: La sensible diferencia entre las despedidas de Telenoticias de Pilar Cisneros e Ignacio Santos que genera debate

Ignacio Santos deja Telenoticias tras 28 años

Don Ignacio anunció este martes su salida de Telenoticias luego de 28 años al frente del noticiero de canal 7, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes del periodismo televisivo en Costa Rica.

La noticia generó múltiples reacciones en el gremio periodístico y entre televidentes, quienes han destacado su trayectoria, liderazgo y el impacto que tuvo en varias generaciones de comunicadores.

LEA MÁS: El emotivo y profundo mensaje de Tavo López tras la salida de Ignacio Santos