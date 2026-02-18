El emotivo y profundo mensaje de Tavo López tras la salida de Ignacio Santos

Ignacio Santos dejó Telenoticias este martes 17 de febrero tras 28 años como director del noticiero. (Ignacio Santos /Ignacio Santos)

Aunque ya no esté al frente de Telenoticias, la figura de Ignacio Santos sigue muy presente entre quienes han compartido redacción, micrófonos y coberturas con él.

Así lo dejó claro este miércoles el periodista Gustavo López, al referirse con admiración y profundo respeto a la salida del histórico director del noticiero de Teletica.

“El hecho de que don Ignacio haya salido del canal no quiere decir que salga del imaginario de los que lo queremos, de los que lo apreciamos, de los que lo valoramos y de los que lo admiramos”, expresó “Tavo” López, destacando que la influencia de Santos trasciende su rol en pantalla.

El periodista deportivo Gustavo "Tavo" López Cárcamo habló del legado que dejó Ignacio Santos en el periodismo nacional. (Cortesía )

Para el periodista deportivo, Ignacio fue mucho más que un jefe o un presentador, pues para él es “un baluarte” del periodismo nacional.

Tavo también subrayó la honestidad y coherencia con la que Santos ejerció el periodismo durante décadas y de la cual él ha sido fiel testigo tras trabajar tantos años a su lado.

“Creo que ha sido muy honesto con él, con el trabajo que él ha desempeñado y con toda su audiencia”, dijo, asegurando que seguirá siendo una referencia obligada y lo catalogó como “esa boya en el mar”, dentro del periodismo costarricense.

El comentarista deportivo también resaltó el lado más humano del ahora exdirector del noticiero de canal 7 y pareja de la presentadora Nancy Dobles.

“Más allá de lo profesional, un hombre culto, un hombre divertido, con un humor muy fino. Así que mi aprecio y mi respeto para Ignacio Santos Patamontes”, recalcó Tavo, a quien nos encontramos en la inauguración de una tienda.