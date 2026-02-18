Ignacio Santos seguirá ligado a Teletica de esta forma a pesar de haber anunciado su retiro

Ignacio Santos seguirá presentando ¿Quién quiere ser millonario? en su décima temporada. Aquí junto a su perro Benny.

Este martes 17 de febrero, Ignacio Santos anunció que ese sería su último día al frente de Telenoticias, tras 28 años siendo uno de los rostros más reconocidos del noticiero de Teletica.

Eso sí, el adiós, al parecer, no es definitivo. Aunque se despidió del noticiero, “Nacho”, como le dicen de cariño, no se va del todo de canal 7.

Por ejemplo, este miércoles el periodista continuó firme con su espacio radial “Malas compañías”, que conduce junto a su gran amigo y colega Armando González, por Teletica Radio.

Ignacio Santos y Armando González tienen 9 años con su programa "Malas compañía" en Teletica radio. (Mayela López)

Durante el programa radial, Ignacio no mencionó ni una palabra sobre su salida del noticiero. Más bien, siguió como si nada y presentó al invitado del día, el periodista y escritor Alfredo González Campos, quien llegó a hablar de su libro “Las malcriadas”.

A Ignacio se le escuchó muy interesado en el tema, pues según dijo, el libro se lo devoró en cuestión de días porque le gustó mucho la historia.

Además, sabemos que este miércoles por la tarde iniciará con las grabaciones de la décima temporada de ¿Quién quiere ser millonario?, que volverá a la pantalla de Teletica en los próximos días.

¿Otro nuevo jefe?

Por su parte, Teletica informó que Rodolfo González, actual director de 7 Días, asumirá la dirección de Telenoticias, aunque hasta el momento tampoco se ha referido públicamente a su nuevo cargo.

Rodolfo González, es periodista y director de 7 Días, la gran pregunta ahora es ¿a quién podrán en su lugar en este programa? (redes sociales /Facebook)

Mientras tanto, el movimiento sigue dando de qué hablar en los pasillos del canal, pues muchos se están preguntando qué pasará por ejemplo, con “Un día como hoy”, cápsula que grababa Santos para Telenoticias para contar qué pasó en una fecha como hoy en la historia.

Asimismo, de qué pasará con la dirección de 7 Días y Teletica.com, que dirige Rodolfo González, si también nombrarán a alguien más en su lugar.