Así fue el primer noticiero del mediodía de Telenoticias sin Ignacio Santos, ¿lo presentó Rodolfo González?

Ignacio Santos dejó la dirección de Telenoticias en Teletica decidieron nombrar al periodista Rodolfo González en su lugar. (Archivo/Archivo)

La edición del medio día de Telenoticias comúnmente era presentada por Ignacio Santos; sin embargo, tras anunciar su salida del noticiero a partir de este miércoles 18 de febrero no será así.

Esta vez el noticiero fue presentado por el periodista Andrés Martínez, quien igualmente solía sustituirlo cuando él no podía estar en el set de Teletica.

Este martes Televisora de Costa Rica anunció que el periodista Rodolfo González, director y presentador de 7 Días, es el nuevo director del noticiero, pero hasta el momento no ha salido frente a cámaras.

El periodista Andrés Martínez fue el encargado de presentar el principal noticiero de Telenoticias un día después de la salida de Ignacio Santos. (Silvia Núñez/Captura de video)

Martínez es el coordinador y jefe de información en el turno de la mañana, por lo que su labor es fundamental para la realización de la edición meridiana.

Aunque la estructura del programa se mantuvo igual, lo más seguro es que los cambios se empiecen a notar en los próximos días una vez que González se incorpore de lleno a la redacción de Telenoticias, donde trabajó como reportero por muchos años tiempo atrás.