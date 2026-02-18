Periodista de Telenoticias contó cómo Ignacio Santos la salvó tras sufrir millonario robo

Ignacio Santos anunció que dejó la dirección de Telenoticias este 17 de febrero y son muchos los mensajes que le han escrito sus periodistas de canal 7. (Rafael Pacheco Granados)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias sigue generando reacciones cargadas de sentimiento, pero pocas tan profundas como la que compartió la periodista Yessenia Alvarado, quien fue parte del equipo que él lideró durante muchos años.

En una publicación que estremeció a más de uno, la comunicadora recordó un episodio personal que marcó su vida y que dejó en evidencia el lado más humano del ahora exdirector del noticiero de canal 7.

“Fue un episodio inolvidable. Una noche en la que por un descuido me robaron las tarjetas y el dinero en efectivo, hasta el último colón. La angustia era grande, me pasaron las tarjetas por casi cinco millones de colones”, empezó relatando.

Yesenia Alvarado, de Telenoticias, guarda en su corazón un gran gesto que tuvo Ignacio Santos con ella el día que le robaron sus tarjetas. (Instagram Yesenia Alvarado/Instagram Yesenia Alvarado)

Después contó que su ahora exjefe al enterarse de su situación no dudó en actuar y tenderle no solo la mano sino abrigo.

“Mientras lloraba por el desconsuelo don Ignacio se enteró y me llamó para darme ánimo, pero no solo eso, me pidió la dirección de mi domicilio, me dijo que él y Nancy venían en camino para llevarme a dormir a su casa, que no me dejarían dormir sola en una noche como esa”, contó.

Gran gesto del jefe

Pero el apoyo no terminó ahí. Al día siguiente, según recordó, Santos volvió a sorprenderla con un gesto que nunca olvidará.

“Al día siguiente me dio un sobre con dinero, me dijo que ahí tenía para que no me quedara sin plata en aquellos días. También le pidió a dos personas, a Lilly Carranza y a Steven Díaz que me acompañaran todo el día, a denunciar ante el OIJ, a las vueltas con los bancos”, recordó.

Semanas después, los seguros evitaron que tuviera que pagar esa millonaria suma, pero el recuerdo sigue intacto para la reportera de Telenoticias.

“Hoy recuerdo esto y aún se me estremece el corazón. Es tan solo un ejemplo de los múltiples momentos en los que alguno de nosotros, en Telenoticias, contó con el apoyo de un formidable ser humano”, escribió.

Yessenia Alvarado conntó que Nancy Dobles e Ignacio Santos se la llevaron a dormir a su casa para que no pasara la noche sola. (Instagram/Instagram)

Yessenia fue más allá y destacó que Ignacio siempre estuvo presente en momentos difíciles de cada uno en la redacción: pérdidas familiares, enfermedades o situaciones personales.

“Los televidentes siempre han podido ver al gran periodista y profesional, pero quienes hemos tenido la bendición de llegar a Teletica hemos conocido no solo al director vehemente y exigente, sino también a un ser humano extraordinario”, recalcó.

Se despidió de todos

Yessenia también evidenció que este martes, antes de anunciar su retiro de Telenoticias, don Ignacio habló con ellos dentro de la redacción para contarles su decisión.

“Hoy nos dijo varias veces que fue un honor para él trabajar con nosotros, pero no don Ignacio, fue al revés, el honor fue nuestro… Gracias por todo jefe, un fuerte y sentido abrazo”, publicó.

Esta es una historia más que confirma que, más allá de cámaras y titulares, Ignacio Santos dejó huella en lo más profundo de su equipo de trabajo en Telenoticias, donde fue director por 28 años.

