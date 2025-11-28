Yessenia Alvarado, periodista de Telenoticias, terminó llorando en emotivo encuentro con la dueña de Teletica

Yessenia Alvarado, periodista de Telenoticias, vivió este jueves un momento que jamás olvidará.

La comunicadora no pudo contener las lágrimas y terminó llorando tras un emotivo encuentro con doña Olga Cozza de Picado, dueña de Teletica.

Yesenia Alvarado es una de las periodistas de más experiencia en Teletica. Fotografía: Instagram Yessenia Alvarado. (Archivo/Archivo)

Un día especial en Teletica

Este jueves fue un día muy especial dentro del canal del trencito, pues la empresa celebró su tradicional misa de acción de gracias, actividad a la que doña Olga siempre asiste acompañada de sus hijos, don René Picado y doña Paula, y de sus nietos.

Durante la celebración, Yessenia aprovechó la ocasión para cumplir un deseo que tenía desde hace años: tomarse una foto con doña Olga. Finalmente, este 27 de noviembre ese anhelo se hizo realidad y la emoción fue tanta que la periodista terminó llorando.

Yessenia Alvarado compartió este mensaje con la foto del emotivo encuentro que tuvo con doña Olga Cozza. Fotografía: Instagram Yessenia Alvarado. (Instagram/Instagram)

El momento que conmovió a Yessenia

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora contó lo que vivió y compartió la fotografía junto a doña Olga, quien aparece luciendo muy bien de salud, sonriente y con la calidez con que la describen los que trabajan en el canal.

“Hace años quería una foto con ella, pero al saludarla me dijo tantas palabras bonitas que no podía evitar llorar”, confesó Yessenia. En la imagen se nota la emoción del momento.

Un mensaje lleno de admiración

La figura de Telenoticias también aprovechó para dedicarle unas palabras a doña Olga, resaltando su calidad humana.

“Doña Olga Cozza es una mujer con un corazón fuera de serie, llena de amor, humilde, espiritual y solidaria. Sin duda, un modelo a seguir”, expresó la periodista.

