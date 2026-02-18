Nuevo director de Telenoticias hizo algo hace días que ni el propio Ignacio Santos pudo en los últimos años

Rodolfo González, quien es el nuevo director de Telenoticias tras la salida de Ignacio Santos, luego de 28 años al frente del noticiero hizo algo en las últimas semanas que ni el propio Nacho pudo hacer en los últimos años de su gestión en el canal.

En medio del turbulento ambiente político que vivió el país antes, durante y después de las elecciones de este año y, tomando en cuenta la relación tensa entre el gobierno y Teletica, González logró una entrevista amplia y muy extensa con la presidenta electa Laura Fernández.

Rodolfo González, periodista y director de 7 Días y a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias. (redes sociales /Facebook)

La conversación salió a la luz en el programa 7 Días el pasado 10 de febrero.

“Tenemos el gusto, el honor de conversar unos minutos con la presidente electa de Costa Rica, doña Laura Fernández, quien nos atiende en Casa Presidencial, muchísimas gracias por permitirnos conversar unos minutos con usted”, le dijo González en tono amable para iniciar la conversación.

Laura Fernández dio su primera entrevista a 7 Días. (youtube/Youtube)

Fernández no se quedó atrás y para sorpresa de muchos, sus palabras fueron igualmente atentas: “Muchísimas gracias a usted don Rodolfo, siempre tiene las puertas abiertas de esta, la Casa Presidencial”.

Durante la entrevista, abarcaron temas de sumo interés para la población y por supuesto, lo que más llamó la atención fue que se realizó en un tono que incluso se podría llamar conciliador, pues en ningún momento se les vio tensos ni con más serios de la cuenta.

La conversación duró cerca de media hora e hicieron una promesa, pues señalaron que después de los primeros días de gestión de Fernández, se volverán a citar para otra entrevista y ver cómo va el camino del país.

Esperemos que para ese entonces la cosa camine mucho mejor y se acaben tantas peleas entre costarricenses, pues al final se supone que todos queremos que al país le vaya bien.