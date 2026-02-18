Colegio de Abogados se pronuncia sobre nombramiento de Rodolfo González como director de Telenoticias

Minutos después de que Teletica confirmara a Rodolfo González como el nuevo director de Telenoticias, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se pronunció sobre ese nombramiento.

Rodolfo González asumirá la dirección de Telenoticias tras 28 años en el canal. (redes sociales /Facebook)

LEA MÁS: Rodolfo González es el nuevo director de Telenoticias

Además de periodista, González es abogado, de ahí que la institución alzara la voz para felicitar a su agremiado y desearle éxitos en su nueva etapa al frente del principal noticiero del país.

“El Lic. González Mora es persona agremiada y forma parte de la Comisión de Gestores de Opinión, instancia que colabora activamente con el equipo de Comunicación del Colegio. Su trayectoria profesional, compromiso con la información responsable y conocimiento del entorno jurídico y social del país constituyen un valioso aporte para el ejercicio de esta nueva responsabilidad”, indicó el colegio en una publicación en Facebook.

LEA MÁS: ¿Quién es Lázaro Malvarez, mano derecha de Ignacio Santos, a quién mencionó en su despedida de Telenoticias?

Además, expresaron que la elección de González evidencia el talento y liderazgo de sus colegiados.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica publicó esta imagen adicional al mensaje que dedicó deseándole éxitos a Rodolfo González. (Facebook/Facebook)

“Desde nuestra organización reconocemos este logro como un reflejo del talento y liderazgo que distinguen a nuestras personas colegiadas, y reiteramos nuestros mejores deseos de éxito en esta etapa profesional.

“Confiamos en que su gestión continuará fortaleciendo el periodismo serio, riguroso y comprometido con la sociedad costarricense”, finalizó la institución.