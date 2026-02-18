Farándula

Colegio de Abogados se pronuncia sobre nombramiento de Rodolfo González como director de Telenoticias

Periodista y presentador de canal 7 asumió la dirección del noticiero de canal 7 tras la salida de Ignacio Santos

Por Manuel Herrera

Minutos después de que Teletica confirmara a Rodolfo González como el nuevo director de Telenoticias, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se pronunció sobre ese nombramiento.

Rodolfo González, periodista y director de 7 Días y a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias.
Rodolfo González asumirá la dirección de Telenoticias tras 28 años en el canal. (redes sociales /Facebook)

Además de periodista, González es abogado, de ahí que la institución alzara la voz para felicitar a su agremiado y desearle éxitos en su nueva etapa al frente del principal noticiero del país.

“El Lic. González Mora es persona agremiada y forma parte de la Comisión de Gestores de Opinión, instancia que colabora activamente con el equipo de Comunicación del Colegio. Su trayectoria profesional, compromiso con la información responsable y conocimiento del entorno jurídico y social del país constituyen un valioso aporte para el ejercicio de esta nueva responsabilidad”, indicó el colegio en una publicación en Facebook.

Además, expresaron que la elección de González evidencia el talento y liderazgo de sus colegiados.

Rodolfo González
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica publicó esta imagen adicional al mensaje que dedicó deseándole éxitos a Rodolfo González. (Facebook/Facebook)

“Desde nuestra organización reconocemos este logro como un reflejo del talento y liderazgo que distinguen a nuestras personas colegiadas, y reiteramos nuestros mejores deseos de éxito en esta etapa profesional.

Confiamos en que su gestión continuará fortaleciendo el periodismo serio, riguroso y comprometido con la sociedad costarricense”, finalizó la institución.

