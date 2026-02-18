Farándula

Hijo de Ignacio Santos se refirió de esta forma a la salida de su padre de Telenoticias

Rodolfo Santos, hijo de Ignacio Santos, también se refirió a su salida de Telenoticias

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Ignacio Santos, Rodolfo Santos, Teletica, Canal 7
Ignacio Santos y su hijo Rodolfo Santos compartieron en el set de Telenoticias en más de una ocasión. (Capturas)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias no solo tocó fibras entre colegas y televidentes, sino también en su círculo más cercano.

Una de las reacciones más comentadas vino desde el ámbito familiar, luego de que su hijo menor, Rodolfo Santos Fischel, publicara un emotivo mensaje en redes sociales.

LEA MÁS: Hijo menor de Ignacio Santos habló maravillas de Nancy Dobles y ya sabemos cómo le dice

El joven, conocido por su pasión por la Fórmula 1 y el automovilismo, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se observa a su papá despidiéndose de la audiencia en su último día al frente del noticiero de Teletica canal 7.

La imagen la acompañó con una frase corta, pero cargada de significado: “Last dance”, que en español significa “Último baile”.

Ignacio Santos Rodolfo Santos Fischel
Ignacio Santos junto a su hijo menor Rodolfo Santos Fischel. (Cortesía)

Pero eso no fue todo. Rodolfo también le dedicó unas palabras que reflejan admiración y orgullo que siente por su papá.

LEA MÁS: Hijo de Ignacio Santos se confesó con La Teja tras debutar en la televisión nacional

“Un ejemplo a seguir, un gran defensor de nuestro país y su democracia”, escribió, dejando claro que más allá del periodista reconocido, en casa hay un padre al que ven como referente.

Este fue el mensaje que le dejó su hijo a Ignacio Santos tras anunciar su salida de Telenoticias.
Este fue el mensaje que le dejó su hijo a Ignacio Santos tras anunciar su salida de Telenoticias. (redes/Instagram)

Santos tiene otra hija mayor, María Luisa, quien no ha publicado nada en sus redes respecto a la salida de su padre de su trabajo por los últimos 28 años.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ignacio SantosTelenoticiashijo Ignacio SantosRodolfo Santos Fischel
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.