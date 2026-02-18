Hijo de Ignacio Santos se refirió de esta forma a la salida de su padre de Telenoticias

Ignacio Santos y su hijo Rodolfo Santos compartieron en el set de Telenoticias en más de una ocasión. (Capturas)

La salida de Ignacio Santos de Telenoticias no solo tocó fibras entre colegas y televidentes, sino también en su círculo más cercano.

Una de las reacciones más comentadas vino desde el ámbito familiar, luego de que su hijo menor, Rodolfo Santos Fischel, publicara un emotivo mensaje en redes sociales.

El joven, conocido por su pasión por la Fórmula 1 y el automovilismo, compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se observa a su papá despidiéndose de la audiencia en su último día al frente del noticiero de Teletica canal 7.

La imagen la acompañó con una frase corta, pero cargada de significado: “Last dance”, que en español significa “Último baile”.

Ignacio Santos junto a su hijo menor Rodolfo Santos Fischel. (Cortesía)

Pero eso no fue todo. Rodolfo también le dedicó unas palabras que reflejan admiración y orgullo que siente por su papá.

“Un ejemplo a seguir, un gran defensor de nuestro país y su democracia”, escribió, dejando claro que más allá del periodista reconocido, en casa hay un padre al que ven como referente.

Este fue el mensaje que le dejó su hijo a Ignacio Santos tras anunciar su salida de Telenoticias. (redes/Instagram)

Santos tiene otra hija mayor, María Luisa, quien no ha publicado nada en sus redes respecto a la salida de su padre de su trabajo por los últimos 28 años.