La sensible diferencia entre las despedidas de Telenoticias de Pilar Cisneros e Ignacio Santos que genera debate

Este martes 17 de febrero, Ignacio Santos le puso candado a una era de la televisión costarricense con el anuncio de su salida de la dirección de Telenoticias, noticiero de Teletica que lideró durante 28 años.

Santos dio la noticia en los últimos tres minutos de la edición meridiana del informativo de canal 7 y lo hizo con un mensaje breve, sobrio y lleno de agradecimiento.

Ignacio Santos en el momento preciso en que comunicaba a la audiencia su salida de Telenoticias, este martes 17 de febrero. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Una despedida discreta, muy distinta a la de Pilar Cisneros

La salida de don Ignacio fue completamente diferente a la que vivió Pilar Cisneros el 23 de agosto del 2013, cuando se retiró de canal 7.

En aquella ocasión, la despedida inició a la 1:12 p. m. en la edición meridiana de Telenoticias y se extendió durante 32 minutos, hasta la 1:44 p. m. Hubo flores, abrazos, lágrimas, mariachis y mascaradas en el set.

El fiestón que se armó esa vez fue duramente criticado por el productor y consultor de marcas Óscar Cruz, quien en ese momento era crítico de televisión del periódico La Nación y publicó un artículo de opinión un día después de la estridente despedida.

Tras lo sensiblemente distinto que fue el “adiós” de don Ignacio respecto al de su colega hace casi 13 años, La Teja le consultó nuevamente su criterio.

“Cuando Pilar dejó canal 7 y se pensionó, fue una locura. No hubo noticias ese día porque básicamente llevaron a todo el mundo a que le dieran flores y se despidieran de ella frente a las cámaras. Yo fui muy crítico con eso porque, obviamente, la señora merece su reacción pública, pero la audiencia merecía noticias”, recordó Cruz.

Desde su punto de vista, los 32 minutos que duró la despedida de Cisneros quebraron el contrato que Telenoticias tiene con la audiencia, que no es otro más que informar.

Pilar Cisneros en su despedida de Teletica, el 23 de agosto del 2013. Fotografía: Eyleen Vargas. (Credit Eyleen Vargas )

“Fue lo justo y como debería ser”

Por lo anterior, el productor considera que la discreta salida de Ignacio Santos fue mejor que la de su colega, aunque también encuentra un tema de fondo en esta despedida sin abrazos ni lágrimas al aire.

“Despedirse así mantiene el tino profesional. Eso es lo que yo hubiese esperado para Pilar, porque hay un contrato con la audiencia que es que yo me siento a ver las noticias una hora y media en el almuerzo y lo que debo tener son noticias.

“Entiendo que el momento en sí es una noticia, pero conlleva un uso del espacio que, aún contractualmente, no tiene sentido porque genera un cambio en el formato y un ajuste en el contenido”, consideró Cruz.

Luego habló directamente del contexto actual.

“Fue lo justo y como debería ser (la despedida de don Ignacio). También hay un aspecto y es el entorno político del país que es superrelevante y ahí es donde el medio no puede permitir hacer algo diferente realmente, quizá por los cuestionamientos que le pueda hacer la audiencia en estos momentos y que podrían acarrear otro tipo de críticas que no son convenientes”, puntualizó el comunicador.

Pilar Cisneros e Ignacio Santos dirigieron por años Telenoticias. Ella durante 22 años y él, 28. Fotografía: Archivo GN.

¿Qué significa la salida de Ignacio Santos de Telenoticias?

Óscar Cruz analizó el impacto de la salida del histórico director en dos variables: una interna y otra externa.

Explicó que la interna podría traer cambios importantes en la línea editorial, ahora bajo la dirección confirmada de Rodolfo González.

“La reacción interna, a pesar de que no es tan significativa en lo público o visible, puede ser la más importante porque es la que implica cambios en la línea editorial que pudiera traer el medio y cambios en la manera práctica en la que el medio ejecuta su operación y la parte intelectual. El entorno político en el que estamos le da un significado distinto a esta salida respecto a, por ejemplo, cuando Pilar se jubila”, opinó.

Ignacio Santos anunció así su salida de Telenoticias

En cuanto al factor externo, señaló que tiene que ver con la salida del aire de una figura tan conocida de la televisión nacional, lo que obligará a Teletica a definir quién asumirá el rol estelar en la edición meridiana que Santos solía presentar.

“La parte externa es la que es más visible para la audiencia y la que, quizá, causa más reacciones. Hay una visibilidad hacia la audiencia que hace muy relevante esto y que hace sentido en que la gente piense que se va porque está cansado, por la edad o por el entorno político que puede ser justo para hacer ese relevo”, afirmó.

Ignacio Santos durante el último debate presidencial que presentó en Teletica, el pasado 29 de enero. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es el mejor director que ha tenido Telenoticias”

Lejos del análisis técnico, el periodista de farándula Rogelio Benavides fue más directo y casi consideró que el retiro de Ignacio Santos es uno de los “golpes” más duros que ha sufrido la televisión costarricense en los últimos años.

“Es el mejor director que ha tenido Telenoticias. Marcó toda una época y se convirtió en el rostro más importante de canal 7. Su profesionalismo, credibilidad y constancia lo colocaron en un lugar de privilegio donde solo llegan los mejores”, señaló Benavides en una columna que compartió como respuesta a la consulta de este medio.

Benavides no ignoró que don Ignacio sumó amigos y enemigos a lo largo de su trayectoria, pero destacó la “hidalguía profesional” que muchos le reconocen.

“Desde la pantalla de canal 7 siempre nos inundó con su cátedra diaria de buen periodismo, sin querer figurar más de lo que debe y ofreciéndole a los televidentes la posibilidad de ser analíticos y críticos”, concluyó.

La salida de Ignacio Santos no solo cierra un ciclo de casi tres décadas en Telenoticias, sino que abre una nueva etapa para el noticiero más influyente del país en medio de un entorno político y mediático particularmente sensible.