Corresponsal de Telenoticias en el Vaticano revela lo que atesora de Ignacio Santos

El periodista Jovel Álvarez hizo una emotiva revelación sobre lo que guarda en su corazón de Ignacio Santos, ahora exdirector de Telenoticias, tras su sorpresiva salida de Teletica.

Álvarez, quien se desempeña como corresponsal en el Vaticano del noticiero de canal 7 desde el año pasado, se pronunció horas después de conocerse la noticia y dejó claro el impacto que tuvo el liderazgo de Santos en su carrera.

Jovel Álvarez es corresponsal de Telenoticias en El Vaticano. (Cortesía/Cortesía)

“Me lo llevo en el corazón”

El oriundo de Alajuela destacó los gestos que tuvo don Ignacio con él, a pesar del poco tiempo que compartieron laboralmente.

“No tengo fotos con don Ignacio en persona. La verdad, lo conocí apenas el año pasado. No obstante, no tengo palabras para describir la química que hubo con él en pantalla cada vez –pocas, eso sí– que nos tocó informar juntos”, dijo Álvarez.

Luego confesó qué es lo que conservará siempre de su exjefe.

“La extraordinaria generosidad de sus comentarios sobre mí y sobre mi trabajo me lo llevo en el corazón. Sin embargo, lo mejor de Ignacio Santos lo experimenté –como dijo él en su despedida– en privado y en persona”, afirmó.

Jovel Álvarez Solís compartió cámaras con Ignacio Santos en varias ocasiones en Telenoticias. (redes/Instagram)

Agradecimiento desde el Vaticano

Jovel también agradeció la confianza que Santos depositó en él para informar a los costarricenses desde el extranjero, especialmente sobre temas de gran impacto internacional.

El comunicador ha estado a cargo de coberturas relacionadas con la Santa Sede, el Vaticano y acontecimientos como la guerra entre Israel y Palestina.

“Gracias, don Ignacio, por haber creído en mí para informar a Costa Rica desde el extranjero. Buen retiro, jefe”, finalizó.

Jovel Álvarez se despidió así de su exjefe, Ignacio Santos. (Instagram/Instagram)

La salida de Ignacio Santos

Ignacio Santos anunció de manera inesperada este martes 17 de febrero su salida de la dirección de Telenoticias, luego de 28 años al frente del noticiero más importante del país y tras 32 años en Teletica.

Su despedida marcó el cierre de una era en la televisión costarricense y generó múltiples reacciones, entre ellas la sentida confesión de Jovel Álvarez.