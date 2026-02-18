Periodista de Telenoticias revela con sinceridad cómo era Ignacio Santos como jefe

La salida de Ignacio Santos de la dirección de Telenoticias, tras 28 años al frente del noticiero de canal 7, sigue generando reacciones dentro y fuera de la redacción.

Uno de los que abrió su corazón fue el periodista Jason Ureña, quien no dudó en reconocer públicamente lo mucho que significó trabajar bajo el liderazgo de Santos.

Jason Ureña, de Telenoticias, dedicó un emotivo mensaje a don Ignacio Santos, quien fue su jefe hasta este martes 17 de febrero. (Facebook/Facebook)

LEA MÁS: Periodistas de Telenoticias se conocieron en la calle y Cupido los flechó en canal 7

“A don Ignacio le debo mucho”

Ureña fue claro al recordar los años compartidos con quien considera un mentor. El comunicador llegó a la empresa hace casi tres años.

“A don Ignacio le debo mucho, me regañó y me guió muchas veces. No fue mezquino en transmitirme su conocimiento y experiencia, tampoco en felicitar cuando así lo consideraba”.

El periodista contó que le tocó coordinar directamente muchas notas y temas con Santos en contextos complejos, lo que fortaleció su crecimiento profesional.

Pero más allá de la exigencia periodística, hubo un detalle que lo marcó profundamente.

“Siempre que me llamaba a su oficina para darme indicaciones, terminaba preguntándome cómo estaba de ánimo, cómo me sentía en el canal, porque para él eso era prioridad”.

LEA MÁS: Ignacio Santos cierra una era de la televisión tica con su salida de Telenoticias

La frase que le cambió la carrera

Jason, de 30 años, reveló una frase que, según dijo, fue un antes y un después en su carrera en Teletica.

“Nunca olvidaré el empujón que me dio una frase suya recién llegando: ‘Jason, confío en usted y en su criterio como periodista. Por eso lo traje’. Desde ahí empecé a disfrutar mucho más el trabajo y a desbordar de pasión”, refirió.

Esa confianza, asegura, lo impulsó a crecer, arriesgar y enamorarse aún más del oficio.

Jason Ureña publicó este mensaje de despedida a don Ignacio Santos. (Facebook/Facebook)

Un sueño cumplido

Ureña también recordó que su admiración por Ignacio Santos nació mucho antes de compartir redacción.

“Me enamoré del periodismo viéndolo dar las noticias en canal 7. Hoy me toca verlo despedirse en primera fila. Trabajar a su lado estos años, fue un sueño cumplido y un privilegio que no puedo explicar”.

LEA MÁS: Pilar Cisneros dijo esto sobre el nuevo director de Telenoticias

La despedida de Ignacio Santos no solo marca el fin de una era en Telenoticias, sino también deja huella en generaciones de periodistas que crecieron viéndolo frente a cámaras y luego aprendieron de él detrás de ellas.

Para Jason Ureña, más que un jefe, fue un guía que le enseñó que el periodismo se hace con rigor, pero también con humanidad.