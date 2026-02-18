Farándula

Pilar Cisneros dijo esto sobre el nuevo director de Telenoticias

Diputada conversó con La Teja antes de que Teletica hiciera el anuncio del elegido para reemplazar a Ignacio Santos

Por Manuel Herrera

Horas antes de que Teletica oficializara el nombramiento de Rodolfo González como el nuevo director de Telenoticias, la periodista y diputada Pilar Cisneros dijo lo que pensaba sobre esa designación.

José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros destacan por ser los principales confidentes del presidente Rodrigo Chaves, pero protagonizan una pugna interna.
Pilar Cisneros dirigió Telenoticias junto a Ignacio Santos en el pasado. Fotografía: Cortesía Asamblea Legislativa. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

En una entrevista con La Teja en la que se refirió sobre la salida de Ignacio Santos de la dirección del noticiero de canal 7, Pilar mencionó el nombre de González como uno de los que sonaban para asumir Telenoticias.

Cisneros consideró que González sería un mejor director que Ignacio Santos, quien lideró Telenoticias a lo largo de 28 años.

“(Si fuera) Rodolfo González, yo le puedo decir que sería muchísimo mejor que Ignacio (Santos) porque es un periodista superserio”, afirmó Cisneros poco antes de que Teletica confirmara al nuevo jefe de Telenoticias.

Rodolfo González asumirá la dirección del principal noticiero del país luego de 28 años de trabajar en Teletica, empresa en la que inició en 1998.

Rodolfo González, periodista y director de 7 Días y a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias. (redes sociales /Facebook)

Previo a este nombramiento, González lideraba y presentaba el programa 7 Días, que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por canal 7.

Habrá que esperar qué decisiones tomará el canal con esa producción semanal pues el movimiento de González a Telenoticias implicaría un ajuste en la dirección y presentación de ese espacio.

Rodolfo, además, estaba a cargo de Teletica.com; otra unidad que, muy posiblemente, estrenará jefe en los próximos días.

Rodolfo González trabaja en Teletica desde hace 28 años. (redes sociales /Facebook)
Pilar CisnerosRodolfo GonzálezIgnacio SantosTeleticacanal 7Telenoticias
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

