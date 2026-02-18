Pilar Cisneros dijo esto sobre el nuevo director de Telenoticias

Horas antes de que Teletica oficializara el nombramiento de Rodolfo González como el nuevo director de Telenoticias, la periodista y diputada Pilar Cisneros dijo lo que pensaba sobre esa designación.

Pilar Cisneros dirigió Telenoticias junto a Ignacio Santos en el pasado. Fotografía: Cortesía Asamblea Legislativa. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

En una entrevista con La Teja en la que se refirió sobre la salida de Ignacio Santos de la dirección del noticiero de canal 7, Pilar mencionó el nombre de González como uno de los que sonaban para asumir Telenoticias.

Cisneros consideró que González sería un mejor director que Ignacio Santos, quien lideró Telenoticias a lo largo de 28 años.

“(Si fuera) Rodolfo González, yo le puedo decir que sería muchísimo mejor que Ignacio (Santos) porque es un periodista superserio”, afirmó Cisneros poco antes de que Teletica confirmara al nuevo jefe de Telenoticias.

Rodolfo González asumirá la dirección del principal noticiero del país luego de 28 años de trabajar en Teletica, empresa en la que inició en 1998.

Rodolfo González, periodista y director de 7 Días y a partir de este 17 de febrero de 2026 director de Telenoticias. (redes sociales /Facebook)

Previo a este nombramiento, González lideraba y presentaba el programa 7 Días, que se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por canal 7.

Habrá que esperar qué decisiones tomará el canal con esa producción semanal pues el movimiento de González a Telenoticias implicaría un ajuste en la dirección y presentación de ese espacio.

Rodolfo, además, estaba a cargo de Teletica.com; otra unidad que, muy posiblemente, estrenará jefe en los próximos días.