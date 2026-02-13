Periodistas de Telenoticias se conocieron en la calle y Cupido los flechó en canal 7

Los periodistas de Telenoticias, Valeria Martínez y Jason Ureña, tienen cinco meses de ser más que compañeros de trabajo en canal 7.

El limonense y la cartaginesa iniciaron un noviazgo en los últimos meses del 2025, luego de coincidir durante coberturas cuando ella trabajaba en Canal 8 de Multimedios y él ya era figura de Teletica.

Valeria Martínez y Jason Ureña viven un romance lleno de amor, felicidad, respeto y admiración profesional. Fotografía: Cortesía Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

Del saludo en la calle al flechazo en Teletica

La historia comenzó en la calle, entre cámaras, micrófonos y las carreras de las coberturas periodísticas.

“Nos conocimos en la calle, trabajando. Cuando la conocí, yo ya estaba en Teletica y la veía a ella en las coberturas que hacía para Canal 8 (donde trabajó Valeria antes de llegar al 7) y fue el primer contacto que tuvimos. Nos saludamos una y otra vez y luego me percaté de la llegada de ella al canal (al 7) y hasta entonces la relación era cordial de colegas”, contó Ureña.

Valeria ingresó a Calle 7: Informativo en junio de 2025 y meses después pasó al departamento de noticias. Entre saludos, cafés y jornadas compartidas en la redacción, Cupido hizo lo suyo.

“Salimos a tomarnos un café, conversamos un poco de la dinámica del trabajo en el canal y todo fue surgiendo poco a poco. Luego ella pasó al departamento de noticias (en agosto pasado), nos veíamos más a menudo en la redacción y eso facilitó que las cosas se dieran más rápido”, agregó Jason, de 30 años.

Admiración profesional que terminó en amor

Ureña no ocultó que desde el inicio se sintió atraído por la periodista de 27 años.

“Siempre me pareció guapísima y después tuve la oportunidad de conocerla a nivel personal y me gustó más. Es una mujer respetuosa, educada, amable, simpática, cariñosa y una buena periodista”, detalló.

Para él, esa última cualidad fue clave: “Siempre cuento que, a nivel personal, no podría estar con una persona que no haga bien su trabajo y ella es una gran profesional, lo que hizo que me llamara aún más la atención”.

Valeria Martínez y Jason Ureña dejan su amor de lado durante sus horas de trabajo en Telenoticias, aunque ya les tocó compartir cámaras en una cobertura. Fotografía: Cortesía Valería Martínez. (Cortesía/Cortesía)

Por su parte, Valeria también destacó la caballerosidad y profesionalismo de su ahora novio.

“Él es superrespetuoso y es de las cosas que más me gustaron. Me llevo bien con Mónica (Matarrita, reportera de Sucesos de Telenoticias), que es de mis mejores amigas en el canal, y le comentaba que me llamaba mucho la atención Jason porque es todo un caballero. Además, antes de entrar a canal 7, lo admiraba por el trabajo que él hacía. Es un buen periodista y tenemos una personalidad muy parecida”, afirmó Vale.

Novios fuera de cámaras

Aunque trabajan juntos en Telenoticias, ambos aseguran que han sabido separar la relación sentimental del ámbito laboral.

“Mucha gente dice que nos vamos a aburrir de vernos todos los días, pero por los horarios no siempre coincidimos y además, Jason está en un sector y yo en otro (en la redacción) y las carreras del día a día que llevan un noticiero hacen que muchas veces no estemos en el canal. Pero hemos tenido también esa madurez y profesionalismo para llevar esto”, comentó Martínez.

“Cada quien está en lo suyo cumpliendo sus funciones y ya fuera de horario laboral compartimos más como pareja y eso los jefes lo han notado. Por ejemplo, la noche de las elecciones nos tocó trabajar juntos y se notó la buena química en la transmisión”, añadió Ureña.

Ese 1 de febrero, a ambos les tocó cubrir la recepción de los resultados de las elecciones desde el comando de campaña del excandidato liberacionista Álvaro Ramos.

Valeria Martínez llegó a Teletica en junio del año pasado y en agosto se integró a Telenoticias. Fotografía: Instagram Valeria Martínez. (Cortesía/Cortesía)

Planes a futuro y primer San Valentín juntos

La pareja asegura que va paso a paso, pero con visión de futuro.

“Cuando uno empieza una relación es para proyectarse como pareja y para visualizarse más a futuro. Me veo con Jay por muchos años y espero que así sea”, dijo Valeria.

“Una relación de novios es el inicio para proyectarse a futuro, conocernos más, tener proyectos en conjunto, empezar a construir una familia y casarse, pero es parte de un proceso”, expresó Jason.

Entre risas, confesaron que uno de los planes actuales es que Jason se ponga al día con la saga de Harry Potter, ya que Valeria es fan declarada.

“Aquí estoy viendo Harry Potter porque no sé nada (de la historia del mago de Hogwarts) y me tengo que poner al día, pero es parte de las cosas que me gustan como pareja”, comentó él.

Aunque no viven juntos, ya comparten momentos importantes: ella visitó Limón para conocer a la familia de Jason y él ha viajado a Cartago para conocer la provincia por primera vez. Valeria lo ha llevado a la Zona de los Santos y a San Juan de Chicuá.

Jason Ureña es uno de los reporteros de Telenoticias más admirados por la gente por su presencia en cámaras y su facilidad para manejar mucha información. Fotografía: Instagram Jason Ureña. (Cortesía/Cortesía)

En cuanto a los planes que tienen para celebrar su primer San Valentín juntos, la pareja dice que muy probablemente descansarán bastante, ya que arrastran días de mucho cansancio por la coyuntura electoral del país.

Desde La Teja, les deseamos que este amor siga creciendo tanto como su carrera frente a las cámaras.