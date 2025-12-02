Farándula

Periodista de Telenoticias lamenta muerte de enfermera asesinada en Limón a quién conoció muy de cerca

La enfermera limonense Zuriely Guevara fue asesinada, aparentemente, por error

Por Silvia Núñez
Amanda Zuriely Guevara, de 30 años, siguió los pasos de su mamá en estudiar medicina, su mamá era enfermera, pero ella se convirtió en obstetra.
Amanda Zuriely Guevara, de 30 años, fue la joven asesinada en Limón este 1 de diciembre. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El brutal asesinato de la enfermera limonense Zuriely Guevara estremeció a todo el país y, en especial, al periodista de Telenoticias Jason Ureña, quien la recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales.

El comunicador de canal 7 contó en sus redes que Zuriely fue su excompañera de colegio y lamentó, profundamente, que su vida terminara de forma tan injusta.

“Lamento mucho el asesinato de Zuriely, excompañera de colegio. Una víctima colateral más. Su ‘pecado’ fue estar en la acera frente a su casa. Donde se supone que estamos seguros. A plena luz del día”, escribió.

LEA MÁS: Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio

Él acompañó su mensaje con una foto de la enfermera del hospital Tony Facio que incluía su fecha de nacimiento 8-04-1995 y su fecha de fallecimiento 1-12-2025.

Jason Ureña, periodista de Telenoticias
Jason Ureña, periodista de Telenoticias, lamentó mucho la muerte tan cruel de su excomapañera de colegio. (redes/Facebook)

El periodista también criticó con firmeza la situación de inseguridad que golpea al país.

“La inseguridad nos ganó la batalla, mientras los responsables de pararla no se ponen de acuerdo. Y nosotros, la ciudadanía, ponemos las víctimas, porque nada es tan falso como que ‘se están matando entre ellos’”.

LEA MÁS: Madre de obstetra asesinada en Limón narra cómo dos balas apagaron la vida de su única hija

Ureña cerró su publicación enviando solidaridad a los familiares y amigos de la enfermera y exigiendo justicia para un pueblo “tan noble y pulseador como el de Limón”.

El periodista Jason Ureña lamentó mucho la muerte de su excompañera de colegio.
El periodista Jason Ureña lamentó mucho la muerte de su excompañera de colegio. (redes/Facebook)

Su mensaje refleja el dolor, la impotencia y el cansancio de una comunidad que pide respuestas ante una nueva vida apagada sin sentido, pues, al parecer, los sicarios se habrían equivocado de víctima.

Jason UreñaTelenoticiasmujer asesinada Limónenfermera asesinada LimónZuriely Guevara
