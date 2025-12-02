Periodista de Telenoticias lamenta muerte de enfermera asesinada en Limón a quién conoció muy de cerca

El brutal asesinato de la enfermera limonense Zuriely Guevara estremeció a todo el país y, en especial, al periodista de Telenoticias Jason Ureña, quien la recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales.
El comunicador de canal 7 contó en sus redes que Zuriely fue su excompañera de colegio y lamentó, profundamente, que su vida terminara de forma tan injusta.
“Lamento mucho el asesinato de Zuriely, excompañera de colegio. Una víctima colateral más. Su ‘pecado’ fue estar en la acera frente a su casa. Donde se supone que estamos seguros. A plena luz del día”, escribió.
Él acompañó su mensaje con una foto de la enfermera del hospital Tony Facio que incluía su fecha de nacimiento 8-04-1995 y su fecha de fallecimiento 1-12-2025.
El periodista también criticó con firmeza la situación de inseguridad que golpea al país.
“La inseguridad nos ganó la batalla, mientras los responsables de pararla no se ponen de acuerdo. Y nosotros, la ciudadanía, ponemos las víctimas, porque nada es tan falso como que ‘se están matando entre ellos’”.
Ureña cerró su publicación enviando solidaridad a los familiares y amigos de la enfermera y exigiendo justicia para un pueblo “tan noble y pulseador como el de Limón”.
Su mensaje refleja el dolor, la impotencia y el cansancio de una comunidad que pide respuestas ante una nueva vida apagada sin sentido, pues, al parecer, los sicarios se habrían equivocado de víctima.