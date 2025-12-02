Periodista de Telenoticias lamenta muerte de enfermera asesinada en Limón a quién conoció muy de cerca

Amanda Zuriely Guevara, de 30 años, fue la joven asesinada en Limón este 1 de diciembre. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El brutal asesinato de la enfermera limonense Zuriely Guevara estremeció a todo el país y, en especial, al periodista de Telenoticias Jason Ureña, quien la recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales.

El comunicador de canal 7 contó en sus redes que Zuriely fue su excompañera de colegio y lamentó, profundamente, que su vida terminara de forma tan injusta.

“Lamento mucho el asesinato de Zuriely, excompañera de colegio. Una víctima colateral más. Su ‘pecado’ fue estar en la acera frente a su casa. Donde se supone que estamos seguros. A plena luz del día”, escribió.

LEA MÁS: Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio

Él acompañó su mensaje con una foto de la enfermera del hospital Tony Facio que incluía su fecha de nacimiento 8-04-1995 y su fecha de fallecimiento 1-12-2025.

Jason Ureña, periodista de Telenoticias, lamentó mucho la muerte tan cruel de su excomapañera de colegio. (redes/Facebook)

El periodista también criticó con firmeza la situación de inseguridad que golpea al país.

“La inseguridad nos ganó la batalla, mientras los responsables de pararla no se ponen de acuerdo. Y nosotros, la ciudadanía, ponemos las víctimas, porque nada es tan falso como que ‘se están matando entre ellos’”.

LEA MÁS: Madre de obstetra asesinada en Limón narra cómo dos balas apagaron la vida de su única hija

Ureña cerró su publicación enviando solidaridad a los familiares y amigos de la enfermera y exigiendo justicia para un pueblo “tan noble y pulseador como el de Limón”.

El periodista Jason Ureña lamentó mucho la muerte de su excompañera de colegio. (redes/Facebook)

Su mensaje refleja el dolor, la impotencia y el cansancio de una comunidad que pide respuestas ante una nueva vida apagada sin sentido, pues, al parecer, los sicarios se habrían equivocado de víctima.