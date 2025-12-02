Madre de obstetra asesinada en Limón narra cómo dos balas apagaron la vida de su única hija

Amanda Zuriely Guevara Fajardo, de 30 años, siguió los pasos de su mamá (enfermera) al estudiar medicina, aunque ella se convirtió en obstetra, profesión que amaba, pero que le fue frenada por culpa de la violencia que acapara Costa Rica.

Verónica Fajardo, mamá de Amanda, conversó con La Teja y en medio de su dolor detalló qué era lo que hacían cuando ocurrió la desgracia y el porqué, según afirma, ella sería una víctima inocente.

“Estábamos en la casa y venían siguiendo a un muchacho; teníamos los portones abiertos porque están construyendo la cerca, que se nos había caído. Mi hija y yo nos estábamos poniendo de acuerdo para pagar unas cosas y en eso oímos los balazos; venía un hombre siguiendo a otro, empezó a disparar como un loco. Los contratistas (trabajadores de la cerca) salieron corriendo, cada quien por su vida.

“Donde mi hija hizo a dar un paso, me la agarró una bala. Ella murió en el lugar de manera instantánea”, recordó la mamá.

Esta tragedia ocurrió en barrio La Colina, de Limón, la tarde de este lunes 1.° de diciembre.

El OIJ confirmó este triste detalle, y también que todo sucedió frente a la mirada incrédula de la mamá.

“La muchacha, al parecer, se encontraba junto con su madre fuera de una vivienda cuando, aparentemente, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron y dispararon contra personas que se encontraban realizando trabajos en las cercanías”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Dos de las balas alcanzaron a la joven y le provocaron la muerte.

En el sitio decomisaron una gran cantidad de balas y, de momento, no hay personas detenidas. Las autoridades están detrás de los responsables que provocaron esta situación para esclarecer el móvil del ataque y contra quién lo dirigían.