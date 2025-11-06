Periodista de Telenoticias recibió una dura noticia antes de salir al aire

Uno de los periodistas de canal 7 vivió una de las noches más duras de su vida, al enterarse, minutos antes de salir en vivo en Telenoticias, que su abuelita agonizaba.

Se trata del periodista Jason Ureña, quien pasó por una experiencia que lo marcará para siempre, pues mientras se preparaba para hacer su pase en la edición de las 7 p.m. de este miércoles, recibió una llamada que le enfrió el alma: ‘su abuelita está muy mal’.

Su querida abuelita Lili (Odili Morera), fue quien lo crió junto a su mamá, y según contó, estaba atravesando una gran lucha contra el cáncer.

Jason Ureña es uno de los periodistas de Telenoticias, de canal 7. (redes/Facebook)

A pesar del golpe emocional, Jason decidió seguir adelante con su trabajo y salir al aire con el corazón hecho un puño, algo que los televidentes ni notaron.

“Ayer, mientras preparaba el pase de las 7 de Telenoticias, recibí una llamada que me hizo el corazón un puño. Mi abuelita Lili pasaba sus últimos momentos en la tierra después de una intensa lucha contra el cáncer. Aun así decidí seguir, respirar y salir al aire en el noticiero, porque así lo hubiera querido ella”, escribió el reportero en Facebook.

Jason explicó que su abuela asumió su crianza tras el divorcio de sus padres, cuando él tenía solo 4 años, por lo que el apego con ella es muy fuerte.

“Esa edad donde se encamina a un niño, se moldea y se construye la personalidad que lo va a representar de por vida”, señaló.

Muchos recuerdos

Conmovido, Jason revivió los momentos más íntimos de su infancia junto a ella, las lágrimas compartidas, las risas y las largas tardes tomando café en el patio de la finca bananera donde vivían en Limón.

“Dormimos abrazados, y me enseñó —entre muchas otras cosas— a ser un guerrero en la vida, tal y como ella la asumió. Mi abuela Lili, que en realidad era mi mamá también, hoy descansa ya, pero en mi mente retumbarán sus risas escandalosas por siempre, hasta que sea yo el que tenga que partir”, contó.

Jason Ureña, periodista de Telenoticias, contó que su abuelita empezó a agonizar minutos antes de salir al aire en el noticiero de este miércoles. (redes/Facebook)

El periodista, conocido por su cercanía con la gente y su profesionalismo en la pantalla, mostró su lado más vulnerable al compartir este duro golpe familiar.

“Mi dolor es también el de mi mamá, mi abuelo, mi tía y mi tío; mis primas y mi hermano. A ellos un solo consuelo: algún día nos veremos de nuevo”, concluyó.

Los seguidores de Jason le han llenado sus redes sociales de mensajes de apoyo y cariño, reconociendo la fortaleza que tuvo para mantenerse firme frente a las cámaras mientras vivía una de las despedidas más dolorosas de su vida.

Desde La Teja le enviamos nuestras condolencias y solidaridad con su familia.