Alejandro Rueda revela el gran resentimiento que tiene contra Pilar Cisneros

Alejandro Rueda estuvo de invitado en el podcast de Los Gordos y habló del accidente que tuvo en 2009. (redes/Captura de video)

Alejandro Rueda, de TV Mejenga, reveló el gran resentimiento que tiene contra Pilar Cisneros al recordar el episodio más mediático de su vida.

El expresentador estuvo de invitado en el pódcast de Los Gordos, del cantante Toledo, donde le preguntaron sobre el accidente de tránsito que tuvo en el 2009 y en el que atropelló a cuatro personas.

LEA MÁS: Ya sabemos la fecha y el lugar del regreso de TV Mejenga, ¿se verá por televisión?

El accidente ocurrió en Ciudad Colón, en el cantón de Mora, y al principio surgió la versión de que, aparentemente, manejaba bajo los efectos del licor.

Sin embargo, después un médico confirmó que el también actor sufrió un repentino bajonazo de azúcar y que eso lo hizo perder el control.

El accidente de Alejandro Rueda ocurrió el 11 de mayo de 2009 en Ciudad Colón cuando viajaba en este vehículo. (marvin caravaca )

En el pódcast, que el mismo Rueda compartió en sus redes, dijo que fue la experiodista de Telenoticias y ahora diputada Pilar Cisneros la que dijo que él manejaba borracho.

“¿Saben quién dijo eso? Pilar Cisneros. En el noticiero de canal 7 dijo: ‘Alejandro Rueda estaba borracho y atropelló a una gente’. La gente que ella dice que hace juicios de valor en la prensa, ella hizo un juicio de valor conmigo, ella hizo un juicio de valor", mencionó.

LEA MÁS: Alejandro Rueda ahora es tiktoker y nos contó si lo hizo por plata y si le tiran mucho “hate”

Alejandro Rueda tuvo que ser sacado del lugar del accidente escoltado porque los vecinos de Ciudad Colón lo querían lichar tras atropellar a cuatro mujeres. (marvin caravaca )

No se hablaban

El expresentador de Teletica agregó que no sabe si la periodista tenía algún resentimiento contra él, pero dejó aclaro que en aquel momento cuando trabajan en el mismo canal no se hablaban.

“Cuando yo estoy en un lugar y la gente no saluda, estábamos en el mismo canal, la gente no saluda, la gente está como en un gallinero, no le habla a nadie. A mí si no me hablan, yo tampoco le hablo a nadie, o sea, yo soy así, toda mi vida he sido así, pero ella dice eso y eso se quedó”.

Pilar Cisneros trabajó muchos años en Telenoticas, canal 7, antes de ser diputada. (Juliana Barquero)

“Y les voy a decir lo más duro de esto, porque hace como cinco años, un viejito en un pueblo, creo que era San Carlos, llegó y me dijo: ‘¿y cómo siguió del alcoholismo?, ese es el daño que hicieron la prensa mediática”, dijo.

Alejandro Rueda acusó a PIlar Cisneros de decir que manejaba borracho

LEA MÁS: Alejandro Rueda aclara si el regreso de TV Mejenga será televisado

Rueda además contó que la televisora de La Sabana tuvo que disculparse con él públicamente porque iba a demandarlos.