Alejandro Rueda ahora es tiktoker y nos contó si lo hizo por plata y si le tiran mucho “hate”

Alejandro Rueda, expresentador de TV Mejenga, ahora se hizo tiktoker. (redes/Instagram)

Alejandro Rueda decidió meterse en la producción de TikTok, a pesar de que la gran mayoría de usuarios de esta red social nunca lo vieron en la televisión nacional cantando: “¡Venga, venga!, ¡Venga, venga!, TV Mejenga".

El expresentador se volvió tiktoker hace unos cuatro meses, de pura casualidad y por insistencia de un nieto, y ahora que anunció el regreso de su famoso programa TV Mejenga, su cuenta va creciendo como la espuma.

Rueda, de 65 años, contó a La Teja que en un inicio su intención era solo subir videos relacionados con el equipo de sus amores, el Deportivo Saprissa, pero que la misma gente le pide que cuente anécdotas de cuando hacía su programa, que se transmitió de 1993 a 2011.

“Tengo un nieto de 15 años que es muy saprissista como yo; vamos al estadio y conversamos de fútbol, y yo estaba muy bravo con José Giacone y me dice: ‘abuelito, ¿por qué usted no pone un comentario?, usted habla muy bonito de fútbol, haga un comentario en TikTok’, y yo: ‘mae, no porque yo de eso no sé nada’; entonces, me dice: ‘deme’, y en dos toques me abrió un Tiktok”, recordó entre risas.

Alejandro Rueda graba sus Tiktok en su casa, pero no habla de su vida privada solo de Saprissa y a vez de TV Mejenga. (redes/Instagram)

La primera cuenta la abrió en febrero y, rápidamente, alcanzó los 24 mil seguidores; sin embargo, a las tres semanas se la hackearon y le tocó pedirle a su nieto que le hiciera otra, porque, según dijo, “me cuadró, esta carajada es muy divertida”.

Ahora su cuenta alejandroruedatv lleva más de 33 mil seguidores y cada vez que inicia un video canta: “¡Venga, venga!, Tiktok Mejenga".

“Como vi la respuesta de la gente, dije: ‘voy a vacilar con Saprissa’, pero la gente, te lo juro, es impresionante, porque me asocia por saprissista, pero me asocia con los comerciales del programa; no sé, me mandan los jingles y yo digo: ‘¿qué es esta vara tan divertida?’“, mencionó.

Alejandro Rueda habló sobre su diabetes

Mi vida personal es muy importante, no necesito que nadie se meta en ella" — Alejandro Rueda, expresentador

Puro el actor Terry Crews

Rueda sabe que su fanatismo por el equipo morado ha hecho que medio país lo odie; sin embargo, asegura que son contados los comentarios negativos que recibe en su Tiktok.

Pero a su vez, tiene muy claro qué hacer cuando aparecen los “hate”, pues su nieto le enseñó muy bien como desaparecerlos.

Rueda asegura que se metió a la creación de contenido en redes para divertirse. (redes/Instagram)

De vez en cuando se la pasa puro el actor Terry Crews con su famoso meme: “¡Bloqueo, bloqueo, bloqueo!”.

“La doña me regaña, pero yo le digo que me parece muy feo si me escriben y no contesto. Entonces, de 300 mil (comentarios) hay dos maes que dicen: ‘mae, ¿cómo se le ocurre?’, ‘qué HP programa más malo’, ‘mae, es el programa más malo que he visto’. Entonces, qué divertido, por qué tienen que decir eso, porque mejor no me ven en TikTok y ya está. Tienen que opinar cuando lo que aportan no es positivo para nadie, solo para ellos, pobrecitos. ¿Qué hago yo?, los bloqueo, y la gente me dice: ‘Alejandro, eso no se hace en redes sociales’. Mi nieto me enseñó: si hay un estúpido que me diga cosas feas, abuelito lo bloquea. A todos los que me pongan un comentario poco inteligente, lo bloqueo”, dijo.

Además, aseguró que en cada contenido intenta ser “una persona positiva”, pero que tampoco se censura cuando le tiene que tirar a alguien porque es simplemente su opinión.

“Si me buscan la lengua, soy terrible. En mis tiktoks yo les digo, vacilemos, sin faltarnos el respeto. Si yo vacilo, me vacilan, ¿qué voy a hacer yo?, pero si dicen cosas feas, como diría mi nieto, los bloqueo”, recalcó entre risas.

Por simple diversión

El también actor agregó que nadie lo ayuda a grabarse y que más bien es “un gato” con la tecnología porque ahora todo lo hace con su celular.

Ahora que sus videos se están haciendo virales, tampoco han faltado las críticas de que lo está haciendo por dinero, pues en Tiktok se monetiza.

El expresentador de TV Mejenga dice estar disfruando mucho su etapa de pensionando porque se la pasa viajando con su señora. (redes/Instagram)

“Lo mío no es una competencia, lo mío no es por cuestión económica, meterme en redes, la gente es: ‘mae Alejandro, no sea bruto, sáquele plata’, y no, yo lo que quiero es divertirme”.

“En mi vida, Dios me ha puesto en lugares, hasta en el programa de televisión, en donde yo digo: ‘si no me divierto, me voy’. Cualquier persona que haya trabajado conmigo, te puede decir: ‘Alejandro siempre dice eso’. Si esto me suena a brete, me jalo. Es para divertirme y yo me divierto haciendo estas cosas (videos)”, mencionó.

Alejandro Rueda anunció que regresa TV Mejenga

Disfrutando su etapa de pensionado Copiado!

A diferencia de muchos adultos de su edad, no tiene cuenta en Facebook y su Instagram lo usa para subir fotos y videos de sus paseos fuera del país o con su familia, pero en este no interactúa con sus seguidores.

Alejandro contó que ahora está disfrutando mucho su etapa de pensionado, viajando por el mundo en compañía de su señora Catalina Venegas y que, gracias a su paso por la televisión, vive muy bien.

“El otro día estaba en un spa en Dominicana y me dice una señora, ‘¿profesión u oficio?’, y yo: ‘Vago’. ‘¿Cómo?’. ¿Soy vago?, ponga ahí, vago, no hago nada. Ponga vagabundo. La gente no entiende que yo diga eso, hago mis cosas, la televisión me ha ayudado a hacer algún tipo de negocio, pero bien, no pasa nada. O sea, yo estoy pensionado, mi señora todavía trabaja, pero yo vivo una vida muy normal, muy tranquila y soy muy ordenado con mi plata, por eso viajo, si no, no viajaría ni a la esquina", expresó.