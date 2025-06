Alejandro Rueda aclara si el regreso de TV Mejenga será televisado

TV Mejenga, programa de Alejandro Rueda, se transmitió en canal 2, 7 y 13.. (redes /Facebook)

Alejandro Rueda dio a conocer este miércoles que su programa TV Mejenga regresará pronto y nos contó todos los detalles, en especial si será televisado, como hace más de 20 años.

El presentador, quien lleva rato alejado de las cámaras, dijo a La Teja que la idea de volver no fue suya sino de una productora que lo contactó al ver que en redes sociales muchos pedían que volviera TV Mejenga.

Antes de darles el sí, habló con su gran amigo Martín Scott y después con Eddie Molina, Pelícano, dueño de la cimarrona que tocaba en el programa, y al tener el visto bueno de ambos decidió entrarle al proyecto.

Rueda aclaró que la propuesta que le dieron es hacer el show de TV Mejenga solo dos días, cuyas fechas aún están por definirse, y en un horario de 1 p. m. a 3 p. m.

TV Mejenga se transmitió por casi 20 años en la televisión nacional. (redes /Facebook)

“Creo que la gente pide esto porque hace falta algo en la televisión que no hay, no sé qué será, pero la gente extraña. Además, sé que nosotros marcamos una época, fuimos como un fenómeno social de dos generaciones, de los 90 y 2000, la gente quedó marcada por un programa en el que yo lo único que hacía era divertirme, para mí era como sentarme en la sala de mi casa y divertirme con mis amigos”, recordó Rueda.

El presentador también mencionó que el evento no es de ellos y, por ende, todavía no puede dar mayores detalles.

Un Recuerdo de TV Mejenga, programa de Alejandro Rueda

¿Se podrá ver en tele?

Lo que sí dejó muy claro es que no será televisado y que será a través de su TikTok donde anunciará en qué lugar lo harán y los concursos que están planeando con los patrocinadores.

El expresentador agregó que desde que dio el anuncio que regresa TV Mejenga lo han llamado hasta alcaldes para ofrecerle un sitio público para que monten la tarima en su comunidad.

No es que seamos un fenómeno, no. Somos gente que en alguna medida una generación entera se divirtió con nosotros, eso es, y creo que por eso la gente está tan entusiasmada" — Alejandro Rueda, expresentador

Al programa TV Mejenga llegaban muchas personalidades del medio artístico y del deporte. (Cortesía Martin Scott)

Posiblemente, el show sí será transmitido por alguna red social, pero mencionó que aún no está muy seguro.

También mencionó que esto no significa que volverá a la televisión como antes, pues aseguró que está muy feliz disfrutando su etapa de pensionado.

“No es que voy a volver a la televisión, no es mi idea. Sin embargo, me he sorprendido mucho con la reacción de la gente que me escribe preguntando en qué canal lo van a dar”, reveló.

Un homenaje póstumo

Además, quiso dejarle claro a la gente desde ya que recuerden que él ya tiene 65 años y Martín Scott, 61, y ya no están en edad de ponerse a hacer “piruetas” como antes.

“Si pretenden ver al Alejandro Rueda de antes será un poco difícil, ya estoy muy roco”, dijo entre risas.

El también actor agregó que la idea es volver a hacer el programa tal y como se hacía en tele e intentar llevar productos de los patrocinadores de aquella época para, obviamente, cantar con la cimarrona todas aquellas canciones que aún siguen en la mente de los que crecieron viendo TV Mejenga.

Dos de los músicos de la cimarrona El show de TV Mejenga ya fallecieron. (Cortesía Martin Scott)

Asimismo, aprovechará para hacerle un homenaje póstumo a dos de los integrantes de su cimarrona que ya fallecieron, como lo son los músicos Iván Molina, más conocido como papá Pelícano, y Hugo Falcón. El primero falleció el 6 de abril de 2010 y, el segundo, ell 15 de agosto de 2024, ambos por causas naturales.

TV Mejenga se transmitió en canal 2 en 1993 y que en 1996 pasó a canal 7. En el 2004 pasó a canal 13 donde se mantuvo por más de 7 años, hasta que llegó a su fin.