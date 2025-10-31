Muerte de trabajador de Repretel enluta a la televisión costarricense: así lo despiden

La muerte de don José Gamboa que lloran en Repretel este viernes no solo enluta a la televisora de La Uruca, sino que deja con un profundo dolor a la televisión costarricense.

Gambito –como le decían de cariño– era un reconocido realizador de noticieros televisivos en el país y, además, de Repretel, también trabajó en Teletica.

Don José Gamboa era un conocido productor y realizador de televisión en Costa Rica. Murió este viernes por cáncer. Fotografía: Facebook Rolando Arrieta. (Instagram/Instagram)

Su fallecimiento, este viernes, por cáncer golpeó a compañeros y excompañeros de trabajo, quienes se despidieron de él con emotivos mensajes en redes.

“Era un padre para mí”

Rolando Arrieta, realizador de Telenoticias, el noticiero de canal 7, reaccionó a la muerte de Gambito por medio de una publicación que hizo en Facebook.

“Siempre me aconsejó, ayudó, guió en todo. Lloré, reí con él. Era un padre para mí, compartimos muchos años y muchos momentos juntos, un hombre bueno, honesto, siempre con un abrazo y un beso para mí. Hoy ya estás en la presencia de Dios mi zorompito; un abrazo grande para su esposa e hijos”, escribió Rolando.

Arrieta compartió una foto de los tiempos en que trabajaron juntos en Teletica.

Un encuentro que fue despedida

Jerry Alfaro, del canal Trivisión, también lamentó la muerte de don José, recordó que la última vez que lo vio fue hace seis meses en un mall de Moravia y contó cómo lo percibió en ese encuentro que, sin saberlo, sería el último.

Don José Gamboa, en el centro con gorra y barba blanca, era uno de los trabajadores más queridos de Repretel. Melissa Durán era muy chineada por él. (Instagram/Instagram)

“Estaba feliz porque aún en medio de su lucha contra una enfermedad, disfrutaba de la compañía de su esposa y sus nietitos. Fue una despedida. Hablamos como unos 10 minutos y recordamos las muchas jornadas laborales que vivimos en Repretel. Gamboa, como le decíamos, se desempeñó como productor de muchos espacios, en los que dejó huella positiva por su trato afable, positivo y conocimiento.

“Gracias Gambis por tus criterios tan lindos hacia mí y por ese abrazo en los pasillos del centro comercial, donde pudimos juntarnos para atesorar una despedida. ¡Dios te reciba en su Reino! Mi solidaridad con toda su familia”, agregó el exdirector de Noticias Repretel.

“Entregada a los designios de Dios”

Por su parte, Randall Rivera, actual jefe en Noticias Repretel, manifestó: “Pocas personas conozco tan entregadas a los designios de nuestro Padre en el cielo. José Gamboa era uno de ellos. Tuve el honor de conocerlo una vez que asumí la dirección y descubrí su enorme profesionalismo y humanidad. Que en paz descanse Gambo. Que tu viaje hacia la eternidad esté lleno de luz”.

