La durísima razón por la que Melissa Durán no terminó de presentar Noticias Repretel este viernes

Melissa Durán inició la transmisión de Noticias Repretel de este viernes junto a Randall Rivera. (Captura/Captura)

Melissa Durán no pudo terminar de presentar la edición meridiana de Noticias Repretel este viernes, porque durante la transmisión se enteró de una durísima noticia que le partió el corazón.

A la periodista le informaron, cuando estaba al aire, que uno de sus compañeros más queridos, así como del resto de colaboradores de Repretel falleció este viernes tras luchar contra el cáncer.

Durán dio la noticia de la muerte en vivo y se escuchó bastante conmovida.

Don José Gamboa falleció este viernes por cáncer. (Instagram/Instagram)

Enfrentaba batalla contra el cáncer

“Hace un instante nos comunicaron una muy lamentable noticia al menos para Grupo Repretel y es la partida de uno de los colaboradores más queridos, un colaborador que por décadas fue realizador en NC Once y Noticias Repretel, con gran trayectoria en la televisión nacional”, dijo Melissa.

Mientras Durán hablaba sobre el fallecimiento de don José Gamboa – a quien de cariño le decían Gambo o Gambito– en el noticiero se pasaban fotografías de recuerdos que tenían de él. Una de las fotos que mostraron fue de cuando le celebraron el cumpleaños, hace unos meses.

“Cuando pudimos honrarlo en vida, como se merece, no solo por su trayectoria si no por el ser humano que es. Enfrentaba su batalla contra el cáncer durante algunos años, pero nunca perdió esa bella sonrisa, nos duele su partida”, agregó Durán.

Repretel mantuvo por varios minutos esta "cortina" debido al impacto que fue recibir la noticia de la muerte de José Gamboa. (Captura/Captura)

Era como un papá

“Gambo marcó la vida de muchos de nosotros. Era un papá para muchos, extrañaremos las tardes de café con pancito y natilla, pero sabemos que está en un mejor lugar. Lo dio todo. Mucha solidaridad para su familia, sé que hoy está recibiendo consuelo de un Dios que ha estado con Gambo desde el inicio y sé que estuvo con él en su último respiro”, terminó Melissa.

Tras ese mensaje, el noticiero salió del aire por algunos minutos, cuando retornó la transmisión, Durán no estaba, en su lugar apareció el periodista Andrés Ramírez.

Según nos contaron, lo que pasó fue que Melissa se quebró en llanto durante el corte comercial por el dolor de la muerte de Gambo y aunque intentaron tranquilizarla para que retornara al aire, ella estaba muy afectada y no dejaba de llorar.

Andrés Ramírez asumió la transmisión de Noticias Repretel pasada la 1:30 de la tarde. (Captura/Captura)

De ahí la decisión de retirarla de las cámaras y que Andrés asumiera la cerca de media hora que le quedaba al aire a Noticias Repretel.