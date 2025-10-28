Melissa Durán defiende custodia de sus hijastras tras publicación de Omar Cascante

El esposo de la periodista Melissa Durán ya tenía dos niñas de su relación anterior cuando ellos se casaron. (Instagram)

La periodista Melissa Durán defiendió la custodia de sus hijastras por una publicación que hizo su colega Omar Cascante.

El expresentador de Buen día ahora está haciendo una cápsulas en sus redes sociales con una abogada donde tocan diferentes temas.

Este lunes, Omar habló con la experta en leyes sobre la custodia de los hijos cuando el Tribunal se los asigna a su padre, cuando en la mayoría de las veces ocurre lo contrario.

“Cuando se demuestra maltrato, abandono o negligencia, la ley actúa para proteger lo más importante: el bienestar del menor. No es una batalla entre padres, es una decisión basada en hechos. Y cuando se trata de proteger a un hijo, la verdad siempre debe hablar más fuerte que las emociones”, publicó Omar en el video que compartió.

Omar Cascante habló de la custodia de niños tras un divorcio

La presentadora de Noticias Repretel se identificó bastante con el tema, pues cabe recordar que su esposo Esteban Mora, obtuvo la custodia de sus hijas mayores cuando se separó de su anterior esposa. Meli ha críado a ambas como si fueran suyas desde que eran menores de edad.

“Sí, aunque las madres suelen tener las de ‘ganar por ley’, lo cierto es que ante maltrato, negligencia o causas graves, los juzgados de familia pueden entregar la custodia al padre. Sí, hay que demostrarlo, sí, se necesitan pruebas. Pero la Ley debe proteger a los niños y niñas”, publicó Durán en sus redes tras compartir el video de su colega.

Durán tiene una hija con su esposo e igualmente ve y ama a sus hijastras como si fueran suyas también.

