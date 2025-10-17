Melissa Durán, de Noticias Repretel, recibió una gran sorpresa de un actor de Cebollitas

Melissa Durán, presentadora de Noticias Repretel, recibió una gran sorpresa por parte de uno de los actores de Cebollitas de Argentina. (redes/Instagram)

La presentadora de Noticias Repretel, Melissa Durán, vivió una experiencia que combinó nostalgia y sorpresa durante su reciente viaje a Argentina.

Uno de sus principales objetivos de paseo era conocer el lugar donde se grabó la recordada serie infantil Cebollitas, que marcó a toda una generación en América Latina.

Cebollitas es una serie argentina emitida entre 1997 y 1998 por Telefe, que contaba la historia de un grupo de niños que jugaban al fútbol y compartían aventuras, rivalidades y enseñanzas sobre la amistad. La serie se convirtió en un fenómeno juvenil y catapultó a varios de sus protagonistas al reconocimiento internacional, incluyendo a Diego Vicos, quien interpretó a Juan Pablo “Colo” Batista.

Melissa Durán conoció el icónico Club 25 de mayo de 'Cebollitas'

Meli era una que no se perdía la serie y, obviamente, como estaban en Buenos Aires aprovechó para conocer el emblemático lugar donde se grabaron tantos partidos de los Cebollitas.

“No es un lugar turístico, es un gimnasio municipal bastante abandonado. Nos sorprendió porque creímos que habría algo más, pero igual estaba superrealizada por estar ahí. Y bueno, quise hacer el video por si a alguien más de pronto le interesaba, ¿verdad?, o generaba ese sentimiento que a mí me generaba", dijo.

Diego Vicos es quien interpretó a Juan Pablo “Colo” Batista. (Archivo/Archivo)

Video se viralizó

Dicho video que compartió en su cuenta de Instagram se viralizó de tal manera que, según contó la periodista, le empezaron a escribir gente de Panamá, Paraguay, República Dominicana sorprendidos de que el lugar aún exista.

Pero, lo más inesperado es que sin etiquetarlo, el video lo llegó a ver Diego Vicos, quien hacía de “Colo” en la serie.

“Él me escribió para agradecerme porque dijo que le revivió muchos recuerdos. Imagínese la emoción para mí”, confesó Melissa.

Melissa Durán recibió una sorpresa de personajes de Cebolllitas

El actor incluso le mandó un video saludando a Costa Rica y desde entonces mantiene contacto con la periodista.

“No puedo decir que somos amigos, pero sí ha estado superatento, comenta mis publicaciones… Ha sido una experiencia muy linda. Es una persona superaccesible y amable”, agregó.

Para Melissa, este viaje fue mucho más que turismo: fue cumplir un sueño de infancia, revivir recuerdos y establecer un vínculo inesperado con la historia de su niñez y con quienes hicieron posible su serie favorita.

Nada de Cebollitas

Durante su visita a “25 de Mayo, el Club” le llamó mucho la atención que no hubiera nada referente al programa y ni venta de camisetas ni nada.

Melissa Durán, periodista de Noticias Repretel (redes/Instagram)

“Llegamos, buscamos al muchacho que estaba como el administrador del lugar, le preguntamos y dicen que en realidad no, ellos nunca han tenido algún interés de crear ahí un lugar turístico, porque en realidad es un gimnasio municipal, o sea, no es ni de ellos, sino que pertenece al gobierno local”, explicó la comunicadora.