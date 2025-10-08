Melissa Durán ya regresó a Noticias Repretel y así fue cómo logró salir de Nicaragua

Melissa Durán, periodista de Noticias Repretel, vivió toda una odisea en su regreso de Argentina hacia Costa Rica. (redes/Instagram)

Melissa Durán ya regresó este miércoles al set de Noticias Repretel, luego de la odisea que pasó en el aeropuerto de Nicaragua, de donde no la dejaban salir.

La presentadora de canal 6 andaba con su amiga y directora de Noticias Monumental, Febe Cruz, conociendo Argentina, pero su regreso a casa estuvo algo atropellado.

Para empezar les cambiaron el vuelo en tres ocasiones y terminaron en el aeropuerto de Managua, donde les dijeron que no podían viajar hacia Costa Rica porque no tenían la vacuna de la fiebre amarilla.

Melissa Durán y Febe Cruz fueron a Argentina a visitar a Daniel Murillo, experiodista de Deportes Repretel. (Instagram/Instagram)

La periodista aclaró que para viajar al país del tango no es necesario tener dicha vacuna y solo es exigida si se viaja a Colombia y que, aunque ellas pasaron por Bogotá, no era necesario tenerla porque era solo un vuelo de escala.

“Yo no salí del aeropuerto, yo hacía escala nada más y, se suponía, que me montaba a otro avión y me iba. Yo nunca salí del aeropuerto, estuve prácticamente todo el día en Colombia, pero porque me cancelaban los vuelos, pero yo no hice migración en Colombia, porque solo estaba de paso y por eso no era requisito en mi caso”, empezó explicando.

Cuando llegaron al aeropuerto de Nicaragua les pidieron la certificación de la vacuna contra la fiebre amarilla y por eso no las dejaban abordar el otro vuelo.

“Muchos se quedaron, nosotras tuvimos como una excepción después de muchas horas de pelear también y fue porque Argentina no nos selló el pasaporte sino fue Uruguay, entonces el Ministerio de Salud de allá (Nicaragua), cuando vio que veníamos de Uruguay, como Uruguay no es un país de riesgo, entonces nos permitieron salir, pero de lo contrario, no hubiesemos podido salir del aeropuerto, muchos se quedaron precisamente porque venían como de Brasil, Colombia incluso, sin la vacuna”, contó.

Durán aclaró que ellas no se vacunaron antes porque su destino nunca fue Colombia sino que debieron pasar por este país por un cambios de vuelos que sufrieron al regreso.

